За допомогою ЗРК С-200 збито літак А-50

Україна збила російський літак ДРЛО А-50У за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на свої джерела в ГУР.

Ще в середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу.

Також повідомляється, що нібито Росія “дружнім вогнем” збила власний літак А-50. Таку теорію навмисне розвивають російські блогери, публічно звинувачуючи війська РФ у помилковій атаці. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи події, які вчора сталися над Азовським морем.