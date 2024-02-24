За допомогою ЗРК С-200 збито літак А-50
2024-24-02    159

За допомогою ЗРК С-200 збито літак А-50

Україна збила російський літак ДРЛО А-50У за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200. Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на свої джерела в ГУР.

Ще в середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу. 

Також повідомляється, що нібито Росія “дружнім вогнем” збила власний літак А-50. Таку теорію навмисне розвивають російські блогери, публічно звинувачуючи війська РФ у помилковій атаці. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи події, які вчора сталися над Азовським морем. 

А-50, ЗРК С-200, літак
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