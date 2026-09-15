З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ

З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться форма платіжок за газ: споживачі отримуватимуть квитанції, оформлені за єдиними правилами для постачання та розподілу газу. У документі окремо та зрозуміліше відображатимуть вартість самого газу, послуги з його розподілу, обсяг споживання та стан особового рахунку. При цьому зміна форми платіжки не означатиме підвищення ціни на газ.

Оновлений формат має зробити структуру нарахувань більш зрозумілою для побутових споживачів. У квитанції можна буде побачити, за який обсяг спожитого ресурсу нараховано плату, скільки становить вартість газу та яку суму визначено за його розподіл.

Окреме відображення вартості постачання та розподілу дозволить розмежувати дві складові платежу. Споживач зможе бачити не лише загальну суму до сплати, а й те, з яких послуг вона формується. Це також має спростити перевірку нарахувань у разі виникнення запитань щодо суми в платіжному документі.

У новій квитанції також зазначатиметься обсяг споживання газу. Ця інформація необхідна для контролю правильності нарахувань і дає змогу порівнювати поточні показники з даними за попередні періоди.

Ще одним елементом документа стане інформація про стан рахунку. Споживач зможе бачити, чи є за особовим рахунком заборгованість або переплата, а також оцінювати актуальний стан розрахунків за газові послуги.

Зміни стосуватимуться саме оформлення платіжного документа. Сам по собі перехід на нову форму не змінює встановлену вартість газу чи тарифні умови. Тому збільшення суми в окремій квитанції не можна автоматично пов’язувати з новим дизайном документа: на розмір платежу впливають ціна ресурсу, обсяг споживання та плата за розподіл.

Квитанції після запровадження нового формату можна буде отримувати у двох варіантах. Споживачі матимуть можливість користуватися паперовим документом або отримувати його в електронному вигляді. Формат залежатиме від способу обслуговування та вибору конкретного клієнта.

Електронна форма платіжки дає можливість отримувати інформацію про нарахування без очікування паперового документа. Для користувачів особистих кабінетів та інших цифрових сервісів це також може спростити доступ до даних про споживання і стан розрахунків.

Уніфікація форми документа має значення насамперед для прозорості нарахувань. Коли в одній квитанції структуровано подаються дані про ресурс, його розподіл, спожитий обсяг і баланс рахунку, споживачеві легше зіставити показники та визначити складові кінцевої суми.

Плата за газ для побутового споживача пов’язана щонайменше з двома різними послугами: постачанням самого енергоресурсу та його розподілом газорозподільною системою. Саме тому в платіжному документі важливо розрізняти ці нарахування, оскільки вони мають різну економічну природу та можуть адмініструватися різними учасниками ринку.

Після переходу на нову форму відкритим для споживачів залишається практичне питання адаптації до оновленого вигляду документа. У разі розбіжностей між зазначеним обсягом споживання та фактичними показниками або появи незрозумілих нарахувань споживачеві доведеться звертатися до відповідного постачальника чи оператора газорозподільної системи для перевірки даних.