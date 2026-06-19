З яких номерів найчастіше телефонують шахраї в Україні

Телефонне шахрайство залишається одним із найпоширеніших видів цифрового шахрайства в Україні. Завдяки IP-телефонії, підміні номерів і дзвінкам через месенджери зловмисники можуть маскуватися під банки, державні установи або мобільних операторів. Водночас сам номер телефону не завжди свідчить про шахрайство, однак певні ознаки допомагають оцінити ризик ще до того, як ви відповісте на виклик. Розуміння структури телефонних кодів і типових схем зловмисників дозволяє знизити ймовірність втрати персональних даних або коштів.

Які номери телефонів повинні насторожити насамперед

Перший елемент, на який варто звернути увагу, — міжнародний код країни. В Україні використовується код +380, тоді як інші держави мають власні міжнародні префікси, наприклад +49 у Німеччині чи +48 у Польщі.

Якщо дзвінок надходить із закордонного номера, а у вас немає знайомих або ділових контактів у цій країні, відповідати варто з обережністю. Шахраї нерідко використовують іноземні номери для створення враження офіційного міжнародного дзвінка або застосовують технологію підміни Caller ID, коли відображений номер не збігається з реальним джерелом виклику.

Окрему увагу варто приділяти серії коротких одноразових викликів, після яких користувача спонукають передзвонити. Такі схеми можуть використовуватися для перевірки активності номера або соціальної інженерії.

Чому навіть український номер не гарантує безпеки

Поширеною помилкою є думка, що український номер автоматично означає безпечний дзвінок. Насправді сучасні сервіси IP-телефонії дозволяють підміняти номер абонента незалежно від країни перебування.

Шахраї можуть телефонувати з номерів, які зовні виглядають як звичайні українські мобільні або навіть стаціонарні телефони. Саме тому не варто довіряти виключно коду оператора чи регіону.

Останніми роками користувачі також дедалі частіше повідомляють про небажані дзвінки зі стаціонарних номерів Києва з кодом +380 (44). Це не означає, що всі такі виклики є шахрайськими, однак якщо ви не очікуєте дзвінка зі столиці, варто перевірити інформацію перед тим, як відповідати або передзвонювати.

Які коди мобільних операторів використовуються в Україні

Знання кодів українських операторів допомагає швидше ідентифікувати походження виклику, хоча саме по собі не гарантує його достовірності.

Оператор Телефонні коди Київстар +380 67, 68, 77, 96, 97, 98 Vodafone Україна +380 50, 66, 75, 95, 99 lifecell +380 63, 73, 93

Якщо номер починається з незвичного коду або не відповідає жодному українському оператору, варто додатково перевірити інформацію. Проте навіть офіційний код не виключає використання технологій підміни номера.

Чому небезпечними можуть бути дзвінки через Viber і Telegram

Окремою тенденцією останніх років стали дзвінки через месенджери. Viber, Telegram та інші платформи дозволяють телефонувати без використання традиційної мобільної мережі, що значно ускладнює ідентифікацію співрозмовника.

Саме тому шахраї активно використовують такі канали для видавання себе за співробітників банків, правоохоронних органів або служб підтримки. Під час розмови вони можуть повідомляти про нібито блокування рахунку, оформлення кредиту або необхідність термінової перевірки особистих даних.

Якщо виклик через месенджер надходить із невідомого номера, а співрозмовник просить назвати SMS-код, CVV банківської картки або пароль від облікового запису, розмову необхідно негайно припинити.

Як захиститися від телефонного шахрайства

Експерти з кібербезпеки рекомендують дотримуватися кількох базових правил. Насамперед не повідомляйте незнайомим особам одноразові коди підтвердження, PIN-коди, паролі або реквізити банківських карток.

Якщо співрозмовник представляється банком чи державною установою, завершіть дзвінок і самостійно зателефонуйте за офіційним номером організації. Також варто використовувати функції блокування спаму, які доступні у більшості сучасних смартфонів та мобільних застосунків.

Особливу увагу слід приділяти коротким сервісним номерам. Хоча ними користуються банки, мобільні оператори та великі компанії, відповідати варто лише тоді, коли ви очікуєте такий дзвінок або можете підтвердити його походження.

Роз’яснення

Чи означає іноземний код, що дзвінок обов’язково шахрайський?

Ні. Це може бути легітимний міжнародний виклик. Однак якщо ви не маєте контактів за кордоном і не очікуєте дзвінка, варто проявити обережність.

Чи можна довіряти номеру українського мобільного оператора?

Не завжди. Сучасні технології дозволяють підміняти номер телефону, тому шахраї можуть використовувати навіть офіційні українські коди операторів.

Як діяти, якщо невідомий номер представляється банком?

Не повідомляйте жодних персональних або фінансових даних. Завершіть розмову та самостійно зв’яжіться з банком через офіційний номер, зазначений на банківській картці або офіційному сайті установи.

Висновок

Телефонний номер є лише одним із факторів оцінки потенційної загрози. Іноземний код, незнайомий оператор, виклик через месенджер або стаціонарний номер самі по собі не підтверджують шахрайство, однак у поєднанні з проханням повідомити конфіденційну інформацію чи здійснити терміновий платіж вони можуть свідчити про спробу обману. Найефективнішим способом захисту залишається перевірка інформації через офіційні канали зв’язку та відмова від передачі особистих даних стороннім особам.