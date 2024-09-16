З якого віку можна відкривати категорії водія в Україні?

Розповідаємо про категорії транспортних засобів та вік складання іспитів в Україні. Мінімальний вік для складання іспитів на водіння і отримання посвідчення водія – 16 років. Це стосується категорій – А, А1 (мопеди та мотоцикли).

У 18 років ви вже зможете претендувати на категорії В, В1, С, С1 (легкові, вантажні авто, квадроцикли). Важливо, навчатися і готуватися самостійно на ці категорії можна раніше, але складати теоретичний іспит – тільки досягнувши повноліття.

У 19 – для вас категорії BE, C1E, СЕ (але з відповідними вимогами).

З 21 року вам відкритий шлях до категорій D1, D, D1E, DE, Т.