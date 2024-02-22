З першим паціентом, якому вживили в мозок нейрочіп – все гаразд
2024-22-02    52

З першим паціентом, якому вживили в мозок нейрочіп – все гаразд

Ілон Маск розповів, що перший пацієнт з імплантованим в мозок нейрочіпом Neuralink вже відновився після операції і тепер здатний силою думки управляти курсором комп’ютерної мишки. Процедура пройшла в кінці січня.

“Прогрес хороший, і пацієнт, як бачиться, одужав без будь-яких побічних ефектів, про які нам відомо. Пацієнт може переміщати мишу екраном, просто думаючи. Наступний етап – кліки”, – цитує портал The Independent Маска.

За словами мільярдера, випробуваний страждає захворюванням, через яке не може рухати кінцівками – нейрочип Neuralink дозволить йому та іншим піти на поправку. У перспективі він дозволить не тільки управляти електронікою, але й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Neuralink, Ілон Маск, мозок, наука, нейрочіп
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