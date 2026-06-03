З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС
2026-03-06    45

З 3 серпня косметика в Україні продаватиметься за правилами ЄС

З 3 серпня 2026 року в Україні починають діяти нові правила обігу косметичної продукції, гармонізовані з вимогами Європейського Союзу. Відповідно до нового технічного регламенту, виробники та імпортери косметики повинні перейти на європейські стандарти декларування, маркування та контролю безпеки продукції. Зміни торкнуться як українських виробників, так і компаній, що постачають косметику з-за кордону.

Однією з головних новацій стане скасування санітарно-епідеміологічних висновків, які раніше були обов’язковими для багатьох категорій косметичних товарів. Натомість запроваджується система обов’язкової нотифікації продукції через державний електронний портал. Перед виходом на ринок нова косметична продукція повинна бути внесена до відповідної бази даних, а виробник або імпортер має надати необхідну інформацію про склад і безпечність товару.

Нові вимоги також передбачають зміни до маркування косметичних засобів. Відтепер на упаковці обов’язково має зазначатися склад продукції відповідно до міжнародної системи INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), яка використовується в країнах Європейського Союзу та багатьох інших державах світу. Крім того, на етикетці повинні бути вказані дані відповідальної особи в Україні, яка несе відповідальність за відповідність продукції встановленим вимогам.

Експерти зазначають, що перехід на європейські стандарти має спростити доступ української косметичної продукції до ринків ЄС та підвищити рівень захисту споживачів. Водночас нові правила потребуватимуть додаткової підготовки від виробників і дистриб’юторів, яким доведеться адаптувати документацію, упаковку та внутрішні процедури контролю якості.

Важливо, що законодавство передбачає перехідний період для продукції, яка була ввезена або вироблена до 3 серпня 2026 року. Такі товари дозволяється реалізовувати до завершення строку придатності без необхідності проходження нових процедур. Однак компанії повинні мати документи, які підтверджують дату ввезення або виробництва продукції до моменту набрання чинності новими правилами.

Фахівці ринку наголошують, що наявність підтверджувальних документів стане ключовою умовою для законного продажу залишків товарів. У разі відсутності необхідних підтверджень продукція може бути визнана такою, що не відповідає вимогам технічного регламенту.

Нові правила поширюватимуться на широкий перелік косметичних товарів, включаючи креми, шампуні, декоративну косметику, засоби для догляду за шкірою, парфумерію та іншу продукцію, яка підпадає під визначення косметичних засобів. Очікується, що гармонізація українського законодавства з європейськими нормами сприятиме підвищенню прозорості ринку та полегшить контроль за якістю товарів.

Окремо наголошується на відповідальності бізнесу за дотримання нових вимог. За порушення правил маркування, відсутність нотифікації або реалізацію продукції без належного оформлення можуть застосовуватися штрафні санкції. Розмір покарання залежатиме від характеру порушення та наслідків для споживачів.

Представники галузі вважають, що запровадження нових правил стане одним із найбільших реформувань косметичного ринку України за останні роки. Водночас споживачі отримають більше інформації про склад продукції та зможуть легше перевіряти походження косметичних засобів, які купують.

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