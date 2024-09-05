З 2025 року в’їзд до Європи стане платним

У 2025 році набудуть чинності нові правила вʼїзду до ЄС. Ці правила повинні були запрацювати вже у 2024 році, проте їх відклали до середини 2025 року.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ?

Для вʼїзду до ЄС потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS).

ЩО ЦЕ ЗА ДОЗВІЛ?

Дозвіл на подорож ETIAS – це нова вимога щодо в’їзду, запроваджена Європейським Союзом. Він стосується безвізових мандрівників, які в’їжджають до будь-якої з 30 країн Євросоюзу.

КОМУ ВІН БУДЕ ПОТРІБЕН?

Дозвіл знадобиться громадянам 60 безвізових країн, серед яких – Україна (повний список країн – на фото).

ЯК ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ?

Туристам необхідно буде подати заявки на порталі Європейської системи інформації та авторизації для подорожей. Для цього необхідно мати паспорт, дійсний більш ніж 3 місяці, вказати адресу електронної пошти, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро.

СКІЛЬКИ ДІЯТИМЕ ДОЗВІЛ?

Дозвіл на подорож ETIAS дає право перебувати в будь-якій із 30 європейських країн протягом 90 днів. Загалом дозвіл на подорож буде діяти протягом трьох років (або до закінчення терміну дії паспорта, який ви використали в заявці).

ETIAS НЕ Є ВІЗОЮ

Для отримання дозволу на подорож ETIAS вам не потрібно буде йти в консульство, а ваші біометричні дані не збиратимуться. Подати заявку можна буде онлайн.