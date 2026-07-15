З 1 жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ

З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться формат платіжок за природний газ для побутових споживачів. Нові рахунки міститимуть розширену інформацію про послуги, а споживачі зможуть самостійно обирати спосіб їх отримання — у паперовому або електронному вигляді. Також передбачено можливість отримувати єдиний рахунок за постачання та розподіл газу. Нововведення впроваджуються відповідно до європейських вимог щодо прозорості ринку енергетичних послуг.

Оновлений формат платіжних документів має зробити розрахунки зрозумілішими для споживачів. У рахунках відображатиметься більше інформації про структуру платежів, нарахування, реквізити постачальника та оператора газорозподільної системи. Очікується, що це спростить контроль за оплатою комунальних послуг і дозволить швидше перевіряти правильність нарахувань.

Однією з ключових змін стане можливість отримувати єдиний рахунок, який об’єднуватиме оплату за постачання природного газу та його розподіл. Наразі у багатьох регіонах ці послуги оплачуються окремо, оскільки їх надають різні компанії. Новий підхід має скоротити кількість платіжних документів і зробити взаємодію між постачальниками та споживачами більш зручною.

Ще одним нововведенням стане право споживача самостійно визначати спосіб отримання рахунків. За бажанням платіжки можна буде й надалі отримувати поштою або перейти на електронний формат. Очікується, що це сприятиме розвитку цифрових сервісів, скороченню витрат на друк і доставку документів, а також пришвидшить інформування клієнтів про нарахування.

Зміни є частиною адаптації українського енергетичного законодавства до стандартів Європейського Союзу. Однією з вимог є підвищення прозорості інформації для кінцевого споживача, а також забезпечення можливості отримувати зрозумілі та деталізовані рахунки за енергетичні ресурси. Подібна практика вже застосовується в багатьох країнах ЄС, де споживачі мають доступ до детальної інформації про складові тарифу, обсяги споживання та історію платежів.

При цьому зміна форми платіжок не означає автоматичного перегляду вартості газу. Для більшості побутових споживачів, які отримують газ за річними тарифними планами, ціна залишиться на чинному рівні — 7,96 гривні за кубометр. Таким чином, оновлення стосуватиметься насамперед змісту рахунків та порядку їх отримання, а не розміру платежів.

Експерти енергетичного ринку очікують, що впровадження нових платіжних документів допоможе скоротити кількість помилок під час нарахувань, підвищить рівень поінформованості споживачів та спростить взаємодію з постачальниками газу. Крім того, використання електронних рахунків може пришвидшити обробку платежів і зменшити адміністративні витрати енергетичних компаній.