З 1 вересня студентам змінять правила надання відстрочки

З 1 вересня в Україні набудуть чинності нові правила оформлення відстрочки від мобілізації для студентів. Відтепер її надаватимуть лише на один семестр, але не більш як на шість місяців, після чого право на відстрочку необхідно буде підтверджувати повторно. Новий порядок поширюватиметься на студентів денної та дуальної форм навчання, які відповідають встановленим критеріям.

Однією з ключових змін стане перегляд підходу до визначення кола осіб, які можуть скористатися правом на відстрочку. Вона надаватиметься лише тим, хто здобуває новий освітній рівень, вищий за вже отриманий. Це означає, що вступ на другу вищу освіту більше не вважатиметься достатньою підставою для отримання такого статусу.

Нововведення передбачають посилення контролю за актуальністю даних про студентів. Перевірка здійснюватиметься через Єдину державну електронну базу з питань освіти та автоматичний обмін інформацією між державними реєстрами. Завдяки цьому відповідні органи зможуть оперативно отримувати відомості про зміну статусу особи без необхідності додаткового подання документів.

У разі виявлення обставин, які свідчать про втрату права на відстрочку, її можуть анулювати протягом семи днів. Йдеться, зокрема, про відрахування з навчального закладу, завершення навчання, переведення на іншу форму здобуття освіти або встановлення факту, що студент не переходить на вищий освітній рівень.

Запровадження автоматичної перевірки може суттєво скоротити кількість випадків, коли інформація про зміну статусу студента надходила до державних органів із затримкою. Водночас це покладає на заклади освіти додаткову відповідальність за своєчасне внесення даних до електронних систем.

Новий механізм також змінює порядок взаємодії між студентами та державними установами. Якщо раніше підстави для відстрочки могли діяти протягом тривалого періоду, то тепер їх доведеться регулярно підтверджувати. Це стосується всіх осіб, які продовжують навчання та планують користуватися відповідним правом у наступних семестрах.

Питання відстрочки для студентів залишається одним із найобговорюваніших після оновлення законодавства про мобілізацію. Останніми роками держава поступово переводить більшість процедур у цифровий формат, що дає змогу інтегрувати дані різних державних реєстрів і скоротити кількість паперових документів.

Єдина державна електронна база з питань освіти містить інформацію про заклади освіти, освітні програми, студентів, випускників та документи про освіту. Саме ця система стала основним інструментом для перевірки статусу здобувачів освіти. Подальше розширення автоматичного обміну даними може призвести до перегляду інших процедур, пов’язаних із підтвердженням соціального та правового статусу громадян.