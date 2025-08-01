З 1 січня українців чукає багато нового: штрафи ФОП, відкритий банкінг тощо

Що зміниться для українців із 1 серпня. Головне:

▪️«Укрзалізниця»: квитки на найбільш затребувані рейси можна буде купити тільки після верифікації в «Дія.Підпис».

▪️Штрафи для ФОП підвищать: продавцям без касового апарату доведеться платити 100% вартості товару за перше порушення, і 150% за наступні.

▪️«Пакет школяра»: батьки першокласників до вересня можуть оформити виплату в 5 000 грн на купівлю канцелярії, одягу, підручників та іншого шкільного приладдя.

▪️Відкритий банкінг: українці зможуть розраховуватися однією банківською карткою одразу з кількох своїх рахунків – навіть у різних банках.