З 1 серпня зміняться правила отримання житлових ваучерів для ВПО

Із 1 серпня 2026 року в Україні набудуть чинності оновлені правила надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Кабінет Міністрів затвердив зміни до порядку надання допомоги, які вплинуть на частину переселенців, зокрема тих, хто до виїзду проживав на тимчасово окупованих територіях. Про нові умови повідомила громадська організація «ВПО України».

Згідно з оновленими правилами, претендентам можуть відмовити у наданні житлового ваучера за наявності однієї з трьох визначених обставин. Перша стосується випадків, коли заявник або члени його сім’ї після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом відчужили житлову нерухомість, яка перебувала у їхній власності. Така норма покликана враховувати майновий стан заявників під час розподілу державної підтримки.

Другою підставою для відмови є участь особи в державній програмі доступного іпотечного кредитування «єОселя». Уряд виходить із того, що отримання підтримки в межах однієї державної житлової програми може обмежувати можливість одночасного користування іншими механізмами забезпечення житлом, якщо це передбачено чинними нормативними актами.

Третя зміна стосується реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях. Якщо така реєстрація була оформлена вже після встановлення російського контролю над відповідною територією, це також може стати підставою для відмови у видачі житлового ваучера. Саме ця норма є однією з найбільш обговорюваних серед представників громадських організацій, які працюють із внутрішньо переміщеними особами.

У громадській організації «ВПО України» рекомендували переселенцям, які планують звертатися за житловими ваучерами, заздалегідь перевірити, чи відповідають вони оновленим критеріям. Там наголошують, що своєчасне ознайомлення з новими вимогами дозволить уникнути помилок під час підготовки документів та подання заяв.

Житлові ваучери є одним із механізмів державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які втратили можливість користуватися власним житлом через війну. Порядок їх надання визначається рішеннями уряду та може коригуватися залежно від фінансових можливостей держави, міжнародної підтримки та змін у законодавстві щодо соціального захисту ВПО.

Оновлення правил набуде чинності з 1 серпня 2026 року. Після цієї дати уповноважені органи застосовуватимуть нові критерії під час розгляду заяв на отримання житлових ваучерів. Особи, які мають сумніви щодо відповідності встановленим вимогам, можуть звернутися за роз’ясненнями до органів соціального захисту або центрів, що надають адміністративні послуги, до моменту подання документів.