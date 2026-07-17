З 1 серпня змінять правила отримання житлових ваучерів для ВПО

В Україні з 1 серпня зміняться умови надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. За інформацією, яку поширили українські ЗМІ, частина переселенців втратить право на отримання такої допомоги, якщо після 24 лютого 2022 року продала або подарувала житло, уже скористалася державною програмою «єОселя» або зареєструвала місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації.

Оновлені критерії стосуватимуться лише нових звернень, поданих після набуття чинності змін. Для осіб, які вже отримали житловий ваучер або подали необхідні документи до 1 серпня, зберігатимуться попередні правила. Це означає, що їхні заяви розглядатимуться відповідно до вимог, які діяли на момент звернення, без застосування нових обмежень.

Однією з підстав для відмови стане відчуження житла після початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про випадки продажу або дарування нерухомості після 24 лютого 2022 року. Також право на житловий ваучер не надаватиметься громадянам, які вже скористалися програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя», оскільки державна підтримка не передбачає одночасного використання окремих житлових механізмів для однієї особи.

Ще одна зміна стосується реєстрації місця проживання. Обмеження поширюватиметься на випадки, коли особа оформила реєстрацію на тимчасово окупованій території вже після встановлення окупації. Такий критерій планують застосовувати під час перевірки права на отримання житлового ваучера разом з іншими умовами участі у програмі.

Водночас уряд розглядає можливість розширення функціоналу житлового ваучера. Планується дозволити використовувати його як перший внесок за іпотечним кредитом у межах державної програми «єОселя». Реалізація такого механізму залежатиме від внесення відповідних змін до законодавства. У разі їх ухвалення переселенці зможуть поєднати два інструменти державної підтримки для придбання власного житла, але лише у спосіб, який буде визначений новими нормативними актами.

Житлові ваучери є одним із механізмів підтримки внутрішньо переміщених осіб, які втратили можливість користуватися власним житлом через бойові дії або окупацію. Перегляд правил покликаний уточнити критерії доступу до програми та забезпечити її застосування до тих категорій громадян, для яких така допомога є найбільш актуальною.

Після набуття змінами чинності заявники повинні відповідати всім оновленим вимогам. Порядок перевірки документів і прийняття рішень здійснюватиметься відповідно до затверджених процедур, а особи, які оформили участь у програмі до 1 серпня, продовжать отримувати допомогу за раніше встановленими умовами.