З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю

Державна податкова служба повідомила, що з 1 листопада система електронного акцизу стане обов’язковою для виробників, імпортерів і продавців алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Перед повноцінним запуском механізму, з 12 жовтня до 1 листопада, триватиме тестовий період, до якого бізнес може долучитися добровільно.

За інформацією ДПС, участь у тестуванні доступна суб’єктам господарювання, які мають чинні ліцензії на виробництво або реалізацію відповідної продукції, а також зареєстровані в Єдиному державному реєстрі. Для підключення до системи підприємствам необхідно подати заявку. Податкова служба також надсилає учасникам детальні інструкції щодо роботи з новим функціоналом через Електронний кабінет платника.

Електронний акциз передбачає використання цифрових акцизних марок замість традиційних паперових. Такий підхід дозволяє простежувати рух продукції від виробника або імпортера до кінцевого продавця, а також автоматизувати перевірку легальності походження товарів. Очікується, що цифрова система забезпечить швидший обмін інформацією між державними органами та учасниками ринку.

Запровадження еАкцизу є частиною цифровізації податкового адміністрування та контролю за обігом підакцизних товарів. Одним із ключових завдань нової системи є зменшення обсягів нелегального ринку алкоголю й тютюну, а також підвищення прозорості сплати акцизного податку. Цифрове маркування має спростити процедури перевірки для контролюючих органів і допомогти оперативніше виявляти продукцію, що перебуває в незаконному обігу.

Тестовий період дає можливість виробникам, імпортерам і продавцям перевірити інтеграцію власних інформаційних систем із платформою еАкцизу, протестувати процеси генерації та використання електронних акцизних марок, а також усунути можливі технічні недоліки до моменту обов’язкового переходу. Отримані під час тестування результати мають допомогти забезпечити стабільну роботу системи після її повноцінного запуску.

Електронна система стане ще одним елементом цифрової трансформації державних сервісів для бізнесу. Останніми роками податкові процедури поступово переводяться в онлайн-формат, що дозволяє скоротити паперовий документообіг, автоматизувати взаємодію з контролюючими органами та знизити адміністративне навантаження на підприємства. Після завершення тестового етапу всі учасники ринку, на яких поширюються вимоги законодавства, повинні будуть працювати із застосуванням еАкцизу.