З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю
2026-20-07    60

З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю

Державна податкова служба повідомила, що з 1 листопада система електронного акцизу стане обов’язковою для виробників, імпортерів і продавців алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних сигаретах. Перед повноцінним запуском механізму, з 12 жовтня до 1 листопада, триватиме тестовий період, до якого бізнес може долучитися добровільно.

За інформацією ДПС, участь у тестуванні доступна суб’єктам господарювання, які мають чинні ліцензії на виробництво або реалізацію відповідної продукції, а також зареєстровані в Єдиному державному реєстрі. Для підключення до системи підприємствам необхідно подати заявку. Податкова служба також надсилає учасникам детальні інструкції щодо роботи з новим функціоналом через Електронний кабінет платника.

Електронний акциз передбачає використання цифрових акцизних марок замість традиційних паперових. Такий підхід дозволяє простежувати рух продукції від виробника або імпортера до кінцевого продавця, а також автоматизувати перевірку легальності походження товарів. Очікується, що цифрова система забезпечить швидший обмін інформацією між державними органами та учасниками ринку.

Запровадження еАкцизу є частиною цифровізації податкового адміністрування та контролю за обігом підакцизних товарів. Одним із ключових завдань нової системи є зменшення обсягів нелегального ринку алкоголю й тютюну, а також підвищення прозорості сплати акцизного податку. Цифрове маркування має спростити процедури перевірки для контролюючих органів і допомогти оперативніше виявляти продукцію, що перебуває в незаконному обігу.

Тестовий період дає можливість виробникам, імпортерам і продавцям перевірити інтеграцію власних інформаційних систем із платформою еАкцизу, протестувати процеси генерації та використання електронних акцизних марок, а також усунути можливі технічні недоліки до моменту обов’язкового переходу. Отримані під час тестування результати мають допомогти забезпечити стабільну роботу системи після її повноцінного запуску.

Електронна система стане ще одним елементом цифрової трансформації державних сервісів для бізнесу. Останніми роками податкові процедури поступово переводяться в онлайн-формат, що дозволяє скоротити паперовий документообіг, автоматизувати взаємодію з контролюючими органами та знизити адміністративне навантаження на підприємства. Після завершення тестового етапу всі учасники ринку, на яких поширюються вимоги законодавства, повинні будуть працювати із застосуванням еАкцизу.

акцизний податок, алкоголь, бізнес, виробники алкоголю, Державна податкова служба, ДПС, еАкциз, електронне маркування, Електронний кабінет, електронні сигарети, ЄДР, імпортери, ліцензія, підакцизні товари, податкове адміністрування, продавці алкоголю, рідини для вейпів, тютюн, цифрова акцизна марка, цифровізація
Останні новини
Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»

Тарас Чмут: біографія та цікаві факти про директора фонду «Повернись живим»
Тарас Чмут — український військовий експерт, громадський діяч і директор читать далее
20-07, 17:47
У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express

У Києві з 22 липня подорожчає проїзд у Kyiv City Express
Із 22 липня у Києві набудуть чинності нові тарифи на читать далее
20-07, 17:22
З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю

З 1 листопада еАкциз стане обов’язковим для продавців алкоголю
Державна податкова служба повідомила, що з 1 листопада система електронного читать далее
20-07, 17:21
Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв

Біля шкіл можуть заборонити продаж шаурми та солодких напоїв
В Україні зареєстровано законопроєкт, який передбачає обмеження продажу продуктів із читать далее
20-07, 17:19
UAnimals закликала повністю заборонити полювання в Україні

UAnimals закликала повністю заборонити полювання в Україні
Зоозахисна організація UAnimals виступила із закликом запровадити повну заборону полювання читать далее
20-07, 17:17
Яке церковне свято 21 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 21 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
21 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять великомученика Прокопія читать далее
20-07, 17:15
В Україні немає сертифікованих бомбосховищ для населення, заявив експерт

В Україні немає сертифікованих бомбосховищ для населення, заявив експерт
В Україні відсутні сертифіковані бомбосховища, призначені для захисту цивільного населення читать далее
20-07, 17:12
Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами

Названо бібліотеки світу, які стали новими туристичними магнітами
Інтерес до найкрасивіших бібліотек світу продовжує зростати на тлі розвитку читать далее
20-07, 17:04
Дорогі покупки приносять лише короткочасну радість: що кажуть дослідження

Дорогі покупки приносять лише короткочасну радість: що кажуть дослідження
Ефект швидкого зникнення задоволення після дорогих покупок знову опинився в читать далее
20-07, 16:57
Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026

Родрі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу-2026
Півзахисник збірної Іспанії та англійського «Манчестер Сіті» Родрі отримав нагороду читать далее
20-07, 16:50
Володимир Горбатюк: біографія та цікаві факти про заступника начальника Генштабу

Володимир Горбатюк: біографія та цікаві факти про заступника начальника Генштабу
Володимир Горбатюк — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та читать далее
20-07, 15:41
Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії
Король Карл III офіційно доручив новому лідеру Лейбористської партії Енді читать далее
20-07, 14:53
Китай оголосив про створення міжнародної коаліції з розвитку ШІ

Китай оголосив про створення міжнародної коаліції з розвитку ШІ
Голова КНР Сі Цзіньпін оголосив про формування міжнародної коаліції у читать далее
20-07, 12:16
Die Welt: вибори в Європі можуть негативно вплинути на підтримку Києва

Die Welt: вибори в Європі можуть негативно вплинути на підтримку Києва
Підтримка України з боку європейських держав може скоротитися після виборчих читать далее
20-07, 12:07
ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду

ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду
Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення з читать далее
20-07, 11:13
Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста

Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста
Артем Довбик — український професійний футболіст, нападник, який виступає за читать далее
20-07, 11:07
На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни

На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни
20 липня найбільші мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин читать далее
20-07, 11:04
Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ

Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ
Верховний Суд постановою від 19 червня 2026 року у справі читать далее
20-07, 11:02
Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА

Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА
Марія Берлінська — українська громадська діячка, волонтерка, фахівчиня у сфері читать далее
20-07, 10:59
Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали

Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 читать далее
20-07, 10:57
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026