З 1 липня в низці міст України зростуть тарифи на воду
2026-26-06    59

З 1 липня в низці міст України зростуть тарифи на воду

З 1 липня 2026 року в низці регіонів України набудуть чинності нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про підвищення вартості послуг повідомили місцеві водоканали. У частині областей тарифи зростуть майже на 10%, тоді як в окремих містах збільшення перевищить 100%, а подекуди — більш ніж удвічі.

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Одне з найменших підвищень заплановане у Чернігівській області, де тариф збільшиться на 9,9% — із 70,7 грн до 77,7 грн за кубометр. Водночас у Черкаській області нова вартість послуг становитиме 56,7 грн замість 27,6 грн, що відповідає зростанню на 105,4%. У Тернопільській області тариф підвищиться зі 36,7 грн до 87,3 грн, або на 137,9%.

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Суттєве подорожчання також очікується в інших регіонах. У Рівненській області тариф зросте з 32,6 грн до 68,4 грн, що означає підвищення на 109,8%. У Полтавській області вартість водопостачання та водовідведення збільшиться з 33,7 грн до 84,9 грн, або на 151,9%. У Кременчуці новий тариф становитиме 67,4 грн замість 31,8 грн, що на 112,1% більше порівняно з чинним рівнем.

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Найбільше підвищення оголошено у Вінницькій області. Там тариф збільшиться з 25,57 грн до 81,07 грн за кубометр, що відповідає зростанню приблизно на 217%. У Луцьку вартість послуг підвищиться з 28,4 грн до 73,2 грн, або на 157,7%, а в Ужгороді новий тариф становитиме 96,58 грн за кубометр.

Нинішня хвиля перегляду тарифів стала продовженням підвищень, які розпочалися ще в червні. Тоді нові розцінки запровадили в Павлограді, де тариф сягнув 113 грн за кубометр, у Дрогобичі — 87,3 грн, у Запоріжжі — 69,37 грн, у Чернівцях — 63,564 грн, а у Вознесенську — 71,44 грн.

Комунальні підприємства пояснюють необхідність перегляду тарифів істотним зростанням виробничих витрат. Серед головних причин називають подорожчання електроенергії, пального, хімічних реагентів для очищення води, збільшення витрат на ремонт мереж і обладнання, а також підвищення фонду оплати праці працівників водоканалів. За словами представників підприємств, чинні тарифи в багатьох випадках більше не покривають фактичної собівартості надання послуг.

Питання тарифної політики у сфері водопостачання залишається одним із найбільш дискусійних для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Водоканали наголошують, що без перегляду вартості послуг збільшується ризик накопичення боргів, скорочення інвестицій у модернізацію мереж і погіршення технічного стану систем водопостачання та водовідведення. Остаточні розміри тарифів у кожній громаді визначаються відповідно до рішень уповноважених органів та місцевих регуляторних процедур.

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