З 1 квітня в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах
2024-21-03    30

З 1 квітня в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах

В Німеччині з 1 квітня 2024 року власників транспортних засобів з українськими номерами, які перебували в країні протягом року, але не отримали німецьку реєстрацію, будуть штрафувати. 

Нововведення набуває чинності у зв’язку з закінченням перехідного періоду 31 березня 2024 року, коли українським біженцям у Німеччині дозволялося їздити з українською реєстрацією без заміни на місцеві номери. 

Наголошується, що тепер українським громадянам обов’язково треба зареєструвати своє авто в місцевому регіоні та отримати німецькі номерні знаки. 

Яке покарання передбачене для авто на українських номерах у Німеччині?
Невиконання вимог вважатиметься адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 70 євро і накладення 1 штрафного бала на водія. Це може призвести до підвищення вартості автострахування. 

Водій, який набирає 8 штрафних балів, може втратити водійське посвідчення. 

авто, Німеччина, штраф
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