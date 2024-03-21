З 1 квітня в Німеччині штрафуватимуть авто на українських номерах

В Німеччині з 1 квітня 2024 року власників транспортних засобів з українськими номерами, які перебували в країні протягом року, але не отримали німецьку реєстрацію, будуть штрафувати.

Нововведення набуває чинності у зв’язку з закінченням перехідного періоду 31 березня 2024 року, коли українським біженцям у Німеччині дозволялося їздити з українською реєстрацією без заміни на місцеві номери.

Наголошується, що тепер українським громадянам обов’язково треба зареєструвати своє авто в місцевому регіоні та отримати німецькі номерні знаки.

Яке покарання передбачене для авто на українських номерах у Німеччині?

Невиконання вимог вважатиметься адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 70 євро і накладення 1 штрафного бала на водія. Це може призвести до підвищення вартості автострахування.

Водій, який набирає 8 штрафних балів, може втратити водійське посвідчення.