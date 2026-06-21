Ющенко, Кучма і Порошенко відмовилися від ордена Білого Орла

Другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко та п’ятий президент Петро Порошенко оголосили про відмову від польського ордена Білого Орла після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї найвищої державної нагороди президента України Володимира Зеленського. Про свої рішення політики повідомили 20–21 червня через офіційних представників та особисті заяви.

В тему: Буданов відмовився від польського ордена після рішення щодо Зеленського

Віктор Ющенко пояснив свій крок незгодою з рішенням польської сторони щодо чинного глави української держави. Його речниця Ірина Ванникова заявила, що орден, вручений Володимиру Зеленському, символізував повагу не лише до президента, а й до всього українського народу, який уже понад чотири роки протистоїть російській агресії. Вона також нагадала про українсько-польські ініціативи часів президентства Ющенка та Леха Качинського, коли сторони спільно вшановували пам’ять жертв історичних трагедій у Гуті Пеняцькій та Павлокомі, демонструючи готовність до взаємного примирення.

Леонід Кучма повідомив, що повертає орден Білого Орла, яким був нагороджений ще у 1997 році. У своїй заяві він звернув увагу на спільну декларацію про примирення між Україною та Польщею, підписану у 2003 році разом із президентом Польщі Олександром Квасьнєвським за духовного посередництва Папи Івана Павла ІІ. На думку Кучми, рішення Варшави не здатне перекреслити багаторічне стратегічне партнерство двох держав, однак він вважає неможливим залишати у себе польську державну відзнаку після її відкликання у Зеленського.

Петро Порошенко заявив, що ще до офіційного рішення Кароля Навроцького намагався переконати польську сторону не позбавляти українського президента нагороди. За словами експрезидента, він був готовий відмовитися від ордена ще кілька тижнів тому, якщо ситуацію не вдасться змінити. Порошенко наголосив, що сприймав польську відзнаку як символ визнання мужності українського народу та військових, а не особисту нагороду. Він також висловив вдячність Польщі за підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії та закликав не допустити поглиблення політичної кризи між Києвом і Варшавою.

Рішення українських політиків стало продовженням серії аналогічних кроків після дій польського президента. Від своїх польських державних нагород також відмовилися міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов і посол України в Польщі Василь Боднар. Вони пояснили свої рішення солідарністю з президентом України та незгодою з рішенням польської влади.

Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла 19 червня. Цю нагороду український президент отримав у 2023 році від свого попередника на посаді президента Польщі Анджея Дуди. Перед цим Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій “Північ” Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА. Уже наступного дня глава української держави повідомив, що повертає орден до Варшави, підкресливши, що приймав його від імені українського народу та українських військових.