Юристи пояснили, коли студенти можуть втратити відстрочку

Після завершення навчання у коледжі та до моменту офіційного зарахування до закладу вищої освіти військовозобов’язані можуть тимчасово втратити право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на роз’яснення юристів, які звернули увагу на особливості застосування чинного законодавства під час переходу між різними рівнями освіти.

За словами фахівців, право на відстрочку для студентів пов’язане зі статусом здобувача освіти. Після завершення навчання в коледжі цей статус припиняється, а новий виникає лише після офіційного зарахування до університету чи іншого закладу вищої освіти. Саме в проміжку між цими подіями особа може втратити підстави для відстрочки.

Юристи пояснюють, що в цей період військовозобов’язаному можуть вручити повістку відповідно до чинних правил військового обліку та мобілізації. Остаточні рішення щодо надання відстрочки приймаються після перевірки документів, які підтверджують право на неї, а також інших обставин, визначених законодавством.

Окрему увагу експерти звертають на ситуації, коли випускник перебуває у відпустці або на лікарняному після завершення навчання. За їхніми словами, такі обставини самі по собі не продовжують дію відстрочки та не створюють нових правових підстав для її отримання. Водночас вони можуть дати додатковий час для проходження вступної кампанії та оформлення документів після зарахування до університету.

Після офіційного вступу до закладу вищої освіти студент може повторно оформити відстрочку, якщо відповідає вимогам законодавства. Для цього необхідно підтвердити факт навчання документами, передбаченими нормативними актами, та пройти відповідну процедуру в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Питання відстрочки для студентів неодноразово ставало предметом роз’яснень з боку органів державної влади після змін у законодавстві про мобілізацію. Зокрема, окремі положення стосуються категорій осіб, які здобувають освіту, порядку підтвердження статусу та умов збереження права на відстрочку.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти традиційно триває влітку, коли значна кількість випускників коледжів переходить на наступний рівень навчання. Саме в цей період питання безперервності статусу здобувача освіти набуває практичного значення для військовозобов’язаних, які планують продовжити навчання.

Юристи рекомендують уважно стежити за строками завершення навчання, подання документів та офіційного зарахування, а також своєчасно оформлювати документи, що підтверджують право на відстрочку. У разі виникнення спірних ситуацій вони радять звертатися за індивідуальними правовими консультаціями, оскільки рішення приймаються з урахуванням конкретних обставин кожної справи.