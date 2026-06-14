Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону
2026-14-06    126

Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону

Офіцер ЗСУ, юрист та громадський діяч Денис Ярославський публічно висловився щодо дискусії навколо повернення українських чоловіків із-за кордону, заявивши, що вимоги мають однаково стосуватися як пересічних громадян, так і родичів високопосадовців та політиків. Відповідну заяву він оприлюднив у середині червня 2026 року у відеозверненні, яке поширилося в соціальних мережах.

У своєму виступі Ярославський згадав народну депутатку Олександру Устінову, секретаря РНБО Рустема Умєрова та мера Києва Віталія Кличка. Коментуючи суспільні дискусії про повернення чоловіків призовного віку в Україну, він заявив, що насамперед такі заклики мають бути адресовані близьким родичам представників влади. За словами офіцера, питання мобілізації та участі в обороні країни повинні оцінюватися за єдиними критеріями незалежно від статусу чи політичного впливу конкретної особи.

Окремо Ярославський торкнувся теми іноземного громадянства дітей Віталія Кличка. Він зазначив, що у складі Сил оборони України діють інтернаціональні підрозділи, де проходять службу громадяни різних держав. На його думку, наявність іншого паспорта сама по собі не повинна використовуватися як аргумент у публічних дискусіях про участь у захисті країни.

Заява пролунала на тлі тривалих суспільних обговорень щодо українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. За різними оцінками міжнародних організацій, за межами України перебувають мільйони громадян, значна частина яких отримала тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу. Питання їхнього повернення регулярно стає предметом політичних дискусій, особливо в контексті мобілізаційних процесів та демографічних викликів.

Останніми місяцями тема рівності обов’язків для різних категорій громадян неодноразово порушувалася у публічному просторі. Представники громадського сектору, військові та політики висловлюють різні підходи до того, якими мають бути механізми повернення громадян і чи повинні існувати винятки для окремих категорій осіб. Саме в цьому контексті заява Ярославського отримала широкий резонанс у соцмережах.

На момент поширення відео офіційних коментарів від згаданих у заяві осіб щодо висловлювань офіцера не надходило. Водночас сама дискусія продовжує набирати обертів, оскільки питання мобілізаційного ресурсу, повернення громадян та принципу рівності перед законом залишається одним із найбільш чутливих для українського суспільства в умовах війни.

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