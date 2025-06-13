Юридична броня: скільки коштує залишитись у тилу?

Тема платного бронювання від мобілізації в Україні дуже чутлива, але юридично і фактично можливість забронюватися за гроші існує, хоч і не названа прямо.

Ось як усе виглядає на практиці:

Через офіційні працевлаштування в стратегічні підприємства.

Компанії, які входять у переліки критично важливих для економіки чи оборони, можуть бронювати своїх працівників.

Людина може «влаштуватись» (юридично чи формально) на таке підприємство.

Компанія оформлює бронювання через Кабмін або Міноборони.

Ціна: $3 000 – $10 000+ (неофіційно). Це не хабар, а по суті плата за «офіційне місце» в системі.

Через ФОП або фіктивний бізнес. Деякі схеми передбачають створення ФОП або ТОВ, яке потім визнається «критично важливим». Це значно складніше та ризикованіше, часто вимагає політичного ресурсу. ㅤ

Уряд і ТЦК не зацікавлені визнавати, що фінансово спроможні люди мають доступ до легального уникнення мобілізації. Оформлення через фірми — формально законно. Але морально складно виправдати, особливо на фоні військового стану.

Та й взагалі, у деяких випадках “бронювання” межує з реальною корупцією, і держава намагається цю тему максимально не висвітлювати.

Отже, механізми законного бронювання за гроші існують, але завуальовано — через фірми, юрпослуги, статус «важливого працівника».