Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»

Юрій Ткачук — український топменеджер енергетичного та промислового секторів, який нині очолює АТ «Укргазвидобування». 20 вересня 2026 року наглядова рада НАЕК «Енергоатом» визначила його переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління компанії. До цього Ткачук керував «Укрнафтою» як виконувач обов’язків директора, а також працював фінансовим директором підприємства. Його професійний шлях охоплює роботу в «Нафтогазі», «Запоріжтрансформаторі» та групі «Енергетичний стандарт». Ткачук має понад 25 років досвіду у великих компаніях енергетичного й промислового секторів.

Біографія

Юрій Петрович Ткачук побудував кар’єру переважно у сфері фінансів, енергетики та промислового менеджменту. Офіційна біографія «Нафтогазу» зазначає, що він працював фінансовим директором ПрАТ «Запоріжтрансформатор», а також фінансовим директором Індустріального дивізіону групи «Енергетичний стандарт». Пізніше Ткачук перейшов до НАК «Нафтогаз України», де працював бізнес-партнером з економіки та фінансів дивізіону «Технічне забезпечення».

З листопада 2022 року Ткачук обіймав посаду фінансового директора АТ «Укрнафта». На цій посаді він відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику компанії. У травні 2025 року наглядова рада «Укрнафти» призначила його виконувачем обов’язків директора після переходу Сергія Корецького до керівництва «Нафтогазом». Ткачук залишався керівником «Укрнафти» до грудня 2025 року.

26 грудня 2025 року Юрій Ткачук офіційно став генеральним директором АТ «Укргазвидобування». Його представив колективу тодішній очільник Групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Серед основних завдань нового керівника називали відновлення об’єктів після російських атак, збільшення видобутку газу, буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів та впровадження нових технологій.

У липні 2026 року Ткачук увійшов до правління НАК «Нафтогаз України». За даними офіційної біографії компанії, його повноваження як члена правління розпочалися у липні 2026 року. Таким чином, до моменту участі у відборі керівника «Енергоатома» він одночасно очолював «Укргазвидобування» та входив до керівного органу «Нафтогазу».

20 вересня 2026 року наглядова рада НАЕК «Енергоатом» оголосила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду голови правління — CEO компанії. Паралельно переможцем відбору на посаду члена правління з питань ядерної безпеки та експлуатації став Павло Павлишин, який раніше очолював Рівненську АЕС. За повідомленням «Енергоатома», оцінювання кандидатів проводилося за підтримки міжнародної компанії Korn Ferry, яка також здійснювала перевірку професійної репутації та доброчесності претендентів.

Ткачук має освіту в галузі економічної інженерії: він закінчив із відзнакою Запорізьку державну інженерну академію. Також здобув Executive MBA з відзнакою в International Institute of Business та пройшов Management Program Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Цікаві факти

1. Кар’єра Ткачука охоплює різні сегменти енергетики. Він працював у виробництві енергетичного обладнання, нафтовидобуванні, газовидобуванні та корпоративному управлінні. При цьому його професійна спеціалізація тривалий час була пов’язана саме з фінансами та економікою. Перехід до керівництва великими операційними компаніями став наступним етапом його кар’єри.

2. У «Енергоатомі» Ткачук працюватиме в іншій для себе технологічній сфері. До моменту конкурсного відбору в його офіційній біографії немає досвіду керівництва атомними електростанціями або роботи оператором атомної генерації. Натомість він має тривалий досвід управління фінансами, інвестиціями та великими енергетичними підприємствами. Питання ядерної безпеки та експлуатації в новій моделі управління має окремо координувати член правління з відповідною професійною компетенцією.

3. «Укргазвидобування» за Ткачука почало розширювати співпрацю з «Укрнафтою». У квітні 2026 року компанії завершили буріння газової свердловини на одному з родовищ «Укрнафти». Її глибина становила 5681 метр, а буріння виконувалося установкою «Укргазвидобування». Сам Ткачук назвав ефективне використання бурового парку компанії одним із напрямів подальшого розвитку.

4. Ткачук став генеральним директором «Укргазвидобування» після періоду частих змін керівників. До нього підприємство очолювали виконувачі обов’язків, зокрема Сергій Лагно та Олег Толмачев. ExPro зазначало, що Ткачук став першим після тривалого періоду тимчасового управління повноцінним генеральним директором компанії.

5. Дата народження Ткачука не розкривається у відкритих офіційних джерелах. У декларації НАЗК його дата народження позначена як конфіденційна інформація. Тому точний вік менеджера безпосередньо з офіційних документів встановити не можна. Дані про зріст, захоплення та інші особисті подробиці також не наводяться в його офіційній біографії.

Відповіді на питання про Юрія Ткачука

Хто такий Юрій Ткачук?

Юрій Ткачук — український топменеджер, який спеціалізувався на фінансах, економіці та управлінні енергетичними підприємствами. Він працював у «Запоріжтрансформаторі», групі «Енергетичний стандарт», «Нафтогазі» та «Укрнафті». З грудня 2025 року Ткачук очолює «Укргазвидобування». У вересні 2026 року його визначили переможцем конкурсу на посаду голови правління «Енергоатома».

Де працював Юрій Ткачук до «Енергоатома»?

До переходу на керівні посади в державних енергетичних компаніях Ткачук був фінансовим директором «Запоріжтрансформатора» та Індустріального дивізіону групи «Енергетичний стандарт». У 2020 році він почав працювати в Групі «Нафтогаз». У 2022 році став фінансовим директором «Укрнафти», а у 2025 році очолив її як виконувач обов’язків директора.

Коли Юрій Ткачук очолив «Укргазвидобування»?

Офіційне призначення Юрія Ткачука генеральним директором «Укргазвидобування» відбулося у грудні 2025 року. 26 грудня його представили колективу компанії. Перед новим керівником поставили завдання щодо відновлення пошкодженої інфраструктури та збільшення видобутку газу.

Яку освіту має Юрій Ткачук?

Ткачук здобув освіту в Запорізькій державній інженерній академії, де отримав диплом з відзнакою за напрямом економічної інженерії. Пізніше він закінчив Executive MBA з відзнакою в International Institute of Business. Також менеджер пройшов Management Program Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Чи очолить Юрій Ткачук «Енергоатом»?

20 вересня 2026 року наглядова рада НАЕК «Енергоатом» визначила Ткачука переможцем конкурсного відбору на посаду голови правління компанії. Таким чином, його кандидатура отримала найвищий результат у процедурі відбору. У повідомленні наглядової ради також зазначено окремого переможця конкурсу на посаду члена правління з питань ядерної безпеки та експлуатації — Павла Павлишина.