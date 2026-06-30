Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
2026-30-06    206

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних розважальних проєктів. Широку популярність він здобув завдяки виступам у команді КВК, роботі у студії «Квартал 95» та ролям у телевізійних серіалах. За роки кар’єри Ткач став одним із найвідоміших комедійних артистів України, регулярно з’являючись на телебаченні та беручи участь у масштабних шоу. Окрім професійної діяльності, він активно займається благодійними ініціативами та підтримує українських військових під час повномасштабної війни. Нижче зібрані основні факти про його біографію, кар’єру та особисте життя.

В тему: Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Біографія

Юрій Миколайович Ткач народився 9 листопада 1983 року у Дніпрі (на той момент — Дніпропетровськ).

Після закінчення школи навчався у Національній металургійній академії України. Саме в студентські роки почав активно грати у Клубі веселих та кмітливих (КВК), що визначило його майбутню професію.

Перший серйозний успіх прийшов після участі у команді КВК «Збірна Дніпропетровська», яка стала однією з найсильніших команд Вищої ліги. Саме тоді Юрій отримав широку впізнаваність серед глядачів.

Після завершення кар’єри в КВК він почав співпрацювати зі студією «Квартал 95». Артист регулярно знімався у гумористичних програмах, телевізійних концертах та комедійних проєктах.

Окремий етап кар’єри пов’язаний із серіалом «Одного разу під Полтавою», де Юрій виконав головну роль Юрчика. Проєкт став одним із найпопулярніших українських комедійних серіалів і значно збільшив популярність актора.

Також Ткач був учасником і ведучим низки телевізійних шоу, серед яких «Танці з зірками», «Ліга сміху», «Маскарад», «Я люблю Україну» та інші розважальні програми українських телеканалів.

У 2014 році Юрій Ткач одружився з Вікторією Ткач. Того ж року у подружжя народилася донька Єлизавета. Родина регулярно з’являється у телевізійних проєктах та веде активне публічне життя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році артист залишився в Україні, бере участь у благодійних концертах, підтримує збори коштів для військових та долучається до інформаційних кампаній на підтримку країни.

Цікаві факти

Юрій Ткач неодноразово розповідав, що саме КВК став для нього професійною школою акторської майстерності та імпровізації. Багато його сценічних навичок сформувалися ще під час студентських виступів.

Одним із найвідоміших образів актора залишається Юрчик із серіалу «Одного разу під Полтавою». Цей персонаж став настільки популярним, що окремі фрази героя стали мемами серед українських глядачів.

У 2023–2024 роках Юрій та його дружина Вікторія відкрито розповідали про кризу у шлюбі. Подружжя повідомило, що певний час проживало окремо та зверталося до психологів. Згодом вони заявили, що змогли зберегти сім’ю та відновити стосунки.

Юрій активно веде сторінки у соціальних мережах, де ділиться робочими моментами, сімейними фотографіями та благодійними проєктами. Значну частину публікацій після 2022 року присвячує підтримці українських захисників.

Серед захоплень артиста — спорт, подорожі та сімейний відпочинок. Водночас детальну інформацію про приватне життя він розкриває обмежено, залишаючи більшість особистих питань поза публічним простором.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Юрій Ткач?

Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та шоумен. Найбільшу популярність йому принесли виступи у КВК, співпраця зі студією «Квартал 95» та роль Юрчика у серіалі «Одного разу під Полтавою». Він також бере участь у телевізійних шоу та благодійних заходах.

Скільки років Юрію Ткачу?

Юрій Ткач народився 9 листопада 1983 року у Дніпрі. Його вік залежить від поточної дати. Дата народження є публічно відомою та неодноразово підтверджувалася самим артистом.

Хто дружина Юрія Ткача?

Дружиною актора є блогерка Вікторія Ткач. Вони офіційно одружилися у 2014 році та виховують доньку Єлизавету. Подружжя часто бере участь у телевізійних проєктах і ділиться сімейними моментами у соціальних мережах.

Чим зараз займається Юрій Ткач?

Артист продовжує працювати на українському телебаченні, бере участь у розважальних шоу та концертних програмах. Також він долучається до благодійних ініціатив, підтримує військових і бере участь у зборі коштів для потреб оборони України.

Чи є Юрій Ткач у соціальних мережах?

Так, Юрій Ткач активно веде власний Instagram та інші соціальні мережі. Там він публікує новини про творчість, родину, телевізійні проєкти та благодійні ініціативи. Соціальні мережі є одним із головних каналів його комунікації з аудиторією.

Вікторія Ткач, Дніпро, Єлизавета Ткач, Квартал 95, Ліга сміху, Одного разу під Полтавою, Танці з зірками, українське телебачення, український актор, український шоумен, Юрій Ткач, Юрій Ткач Instagram, Юрій Ткач біографія, Юрій Ткач вік, Я люблю Україну
Останні новини
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з читать далее
30-06, 09:22
Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних читать далее
30-06, 09:19
Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача
Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й читать далее
30-06, 09:16
Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний читать далее
30-06, 09:14
Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року

Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року
Із 27 червня 2026 року в Україні набрали чинності зміни читать далее
30-06, 09:02
Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026
Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в читать далее
30-06, 08:58
Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена

Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена
Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» читать далее
30-06, 08:56
Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026

Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026
Збірна Марокко вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, перемігши Нідерланди читать далее
30-06, 08:53
Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бразилії 29 червня здобула вольову перемогу над Японією з читать далее
30-06, 08:20
У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва

У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва
Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух у житловому читать далее
30-06, 08:17
На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах читать далее
29-06, 19:25
Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн
Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для читать далее
29-06, 19:21
Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти читать далее
29-06, 17:03
Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення читать далее
29-06, 15:51
На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році

На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році
Власники приватних будинків і земельних ділянок в Україні не можуть читать далее
29-06, 15:28
Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня
У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та читать далее
29-06, 14:35
Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років читать далее
29-06, 14:33
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026