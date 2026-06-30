Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних розважальних проєктів. Широку популярність він здобув завдяки виступам у команді КВК, роботі у студії «Квартал 95» та ролям у телевізійних серіалах. За роки кар’єри Ткач став одним із найвідоміших комедійних артистів України, регулярно з’являючись на телебаченні та беручи участь у масштабних шоу. Окрім професійної діяльності, він активно займається благодійними ініціативами та підтримує українських військових під час повномасштабної війни. Нижче зібрані основні факти про його біографію, кар’єру та особисте життя.

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Біографія

Юрій Миколайович Ткач народився 9 листопада 1983 року у Дніпрі (на той момент — Дніпропетровськ).

Після закінчення школи навчався у Національній металургійній академії України. Саме в студентські роки почав активно грати у Клубі веселих та кмітливих (КВК), що визначило його майбутню професію.

Перший серйозний успіх прийшов після участі у команді КВК «Збірна Дніпропетровська», яка стала однією з найсильніших команд Вищої ліги. Саме тоді Юрій отримав широку впізнаваність серед глядачів.

Після завершення кар’єри в КВК він почав співпрацювати зі студією «Квартал 95». Артист регулярно знімався у гумористичних програмах, телевізійних концертах та комедійних проєктах.

Окремий етап кар’єри пов’язаний із серіалом «Одного разу під Полтавою», де Юрій виконав головну роль Юрчика. Проєкт став одним із найпопулярніших українських комедійних серіалів і значно збільшив популярність актора.

Також Ткач був учасником і ведучим низки телевізійних шоу, серед яких «Танці з зірками», «Ліга сміху», «Маскарад», «Я люблю Україну» та інші розважальні програми українських телеканалів.

У 2014 році Юрій Ткач одружився з Вікторією Ткач. Того ж року у подружжя народилася донька Єлизавета. Родина регулярно з’являється у телевізійних проєктах та веде активне публічне життя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році артист залишився в Україні, бере участь у благодійних концертах, підтримує збори коштів для військових та долучається до інформаційних кампаній на підтримку країни.

Цікаві факти

Юрій Ткач неодноразово розповідав, що саме КВК став для нього професійною школою акторської майстерності та імпровізації. Багато його сценічних навичок сформувалися ще під час студентських виступів.

Одним із найвідоміших образів актора залишається Юрчик із серіалу «Одного разу під Полтавою». Цей персонаж став настільки популярним, що окремі фрази героя стали мемами серед українських глядачів.

У 2023–2024 роках Юрій та його дружина Вікторія відкрито розповідали про кризу у шлюбі. Подружжя повідомило, що певний час проживало окремо та зверталося до психологів. Згодом вони заявили, що змогли зберегти сім’ю та відновити стосунки.

Юрій активно веде сторінки у соціальних мережах, де ділиться робочими моментами, сімейними фотографіями та благодійними проєктами. Значну частину публікацій після 2022 року присвячує підтримці українських захисників.

Серед захоплень артиста — спорт, подорожі та сімейний відпочинок. Водночас детальну інформацію про приватне життя він розкриває обмежено, залишаючи більшість особистих питань поза публічним простором.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Юрій Ткач?

Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та шоумен. Найбільшу популярність йому принесли виступи у КВК, співпраця зі студією «Квартал 95» та роль Юрчика у серіалі «Одного разу під Полтавою». Він також бере участь у телевізійних шоу та благодійних заходах.

Скільки років Юрію Ткачу?

Юрій Ткач народився 9 листопада 1983 року у Дніпрі. Його вік залежить від поточної дати. Дата народження є публічно відомою та неодноразово підтверджувалася самим артистом.

Хто дружина Юрія Ткача?

Дружиною актора є блогерка Вікторія Ткач. Вони офіційно одружилися у 2014 році та виховують доньку Єлизавету. Подружжя часто бере участь у телевізійних проєктах і ділиться сімейними моментами у соціальних мережах.

Чим зараз займається Юрій Ткач?

Артист продовжує працювати на українському телебаченні, бере участь у розважальних шоу та концертних програмах. Також він долучається до благодійних ініціатив, підтримує військових і бере участь у зборі коштів для потреб оборони України.

Чи є Юрій Ткач у соціальних мережах?

Так, Юрій Ткач активно веде власний Instagram та інші соціальні мережі. Там він публікує новини про творчість, родину, телевізійні проєкти та благодійні ініціативи. Соціальні мережі є одним із головних каналів його комунікації з аудиторією.