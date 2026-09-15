Юрій Спасських більше не герой: Зеленський скасував указ

Президент Володимир Зеленський скасував указ від 21 серпня 2026 року про присвоєння майору Юрію Валентиновичу Спасських звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Відповідний указ №805/2026 був підписаний 21 серпня, а рішення про його скасування ухвалено 14 вересня 2026 року. У новому документі №894/2026 причину скасування попереднього указу не зазначено. Водночас людина з таким самим ім’ям, прізвищем та по батькові фігурує у кримінальному провадженні щодо подій Майдану 18 лютого 2014 року. Офіційного підтвердження того, що військовослужбовець, якого нагородили званням Героя, і колишній посадовець МВС у справі Майдану є однією особою, у відкритих документах наразі немає.

Указ №805/2026 передбачав присвоєння Юрію Спасських звання Героя України «за особисту мужність і героїзм», виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також за самовіддане служіння Українському народові. Документ не містив інформації про конкретний бойовий епізод, за який майор отримав найвище державне звання. У вересні президент окремим указом скасував цей документ.

Ім’я Юрія Валентиновича Спасських також фігурує у судових матеріалах кримінальної справи №757/34962/19. У ній Спасських зазначений як обвинувачений, а провадження перебуває на розгляді Солом’янського районного суду Києва. Сам факт наявності кримінального провадження не означає встановлення вини людини: остаточне рішення у кримінальній справі ухвалює суд.

За матеріалами справи, йдеться про колишнього заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України в Києві. Слідство пов’язує його з подіями 11 грудня 2013 року, 22 січня та 18 лютого 2014 року. Серед інкримінованих епізодів — організація умисних убивств і заподіяння тілесних ушкоджень учасникам протестів, перевищення влади або службових повноважень та незаконне перешкоджання проведенню мирних зібрань.

За версією сторони обвинувачення, наслідком дій, які інкримінують Спасських, стала загибель трьох учасників протестів. Ще 14 людей, за даними слідства, отримали тяжкі тілесні ушкодження, а 59 — тілесні ушкодження середньої тяжкості. Ці твердження є позицією слідства, а не встановленими судом обставинами.

У вересні 2021 року Печерський районний суд Києва обрав Спасських запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом суд змінив його на цілодобовий домашній арешт, що стало предметом апеляційного оскарження. Судові матеріали також свідчать, що справа згодом розглядалася в Солом’янському районному суді.

У 2023 році розгляд провадження щодо Спасських призупиняли у зв’язку з його військовою службою та відрядженням для участі в заходах із забезпечення оборони держави. У судових матеріалах зафіксовано, що обвинувачений продовжив проходити військову службу, через що виникли процесуальні підстави для зупинення розгляду.

Паралельно у відкритих джерелах згадуються державні нагороди військовослужбовця з ім’ям Юрій Спасських. Офіційний указ №176/2024 від 25 березня 2024 року передбачав нагородження Юрія Валентиновича Спасських орденом Данила Галицького, а указом №721/2025 від 30 вересня 2025 року його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Указ №258/2026 від 24 березня 2026 року містить його ім’я серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького I ступеня. Таким чином, у 2024–2026 роках у державних документах фігурує військовослужбовець із точно таким самим ПІБ.

Після скасування указу про звання Героя України залишається відкритим питання про причини такого рішення президента. Сам указ №894/2026 не містить пояснення щодо підстав скасування. Також публічно не повідомлялося, чи пов’язане рішення з інформацією про кримінальне провадження у справі Майдану, чи має іншу юридичну або кадрову причину.

Окреме питання стосується ідентифікації двох згаданих у відкритих матеріалах людей. Судові документи стосуються Юрія Валентиновича Спасських, тоді як указ про Героя України також містить повне ім’я Юрій Валентинович Спасських і військове звання майора. Водночас сам факт збігу ПІБ не є достатнім доказом того, що йдеться про одну людину, тому остаточні висновки без офіційного підтвердження робити передчасно.