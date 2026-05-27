Юрій Горбунов показав фото під крапельницею
2026-27-05    182

Юрій Горбунов показав фото під крапельницею

Український телеведучий Юрій Горбунов стурбував шанувальників після публікації фото з медичної процедури. Артист показав кадр, на якому перебуває під крапельницею, через що в соцмережах одразу почали обговорювати його стан здоров’я.

Світлину Юрій Горбунов оприлюднив у власному Instagram. На фото телеведучий лежить під час процедури та усміхається у камеру. Водночас подробиць щодо причин звернення до лікарів він спочатку не розкрив.

Юрій Горбунов прокоментував свій стан

Після хвилі запитань від підписників Юрій Горбунов пояснив, що приводів для серйозного хвилювання немає. За словами телеведучого, крапельниця була пов’язана з відновленням організму через перевтому та щільний робочий графік.

Артист натякнув, що останнім часом мав багато зйомок та робочих поїздок, через що організм потребував додаткового відпочинку. Телеведучий також подякував підписникам за підтримку та повідомлення.

У коментарях шанувальники побажали Горбунову швидкого відновлення та закликали його більше дбати про здоров’я.

Фото Горбунова викликало хвилю обговорень

Після появи світлини соцмережі почали активно обговорювати стан телеведучого. Частина користувачів припустила, що Юрій Горбунов міг потрапити до лікарні через перевтому або проблеми зі здоров’ям.

Деякі підписники звернули увагу, що останнім часом телеведучий справді активно працює та постійно бере участь у нових телевізійних проєктах.

Водночас інші користувачі закликали не драматизувати ситуацію, оскільки подібні процедури часто використовують для підтримки організму та відновлення після стресу.

Чим зараз займається Юрій Горбунов

Юрій Горбунов залишається одним із найвідоміших українських телеведучих та продюсерів. Останніми роками він продовжує активно працювати на телебаченні, брати участь у зйомках розважальних проєктів та займатися продюсерською діяльністю.

Також телеведучий регулярно з’являється у публічному просторі разом із дружиною — телеведучою Катерина Осадча. Подружжя часто ділиться сімейними фото та моментами з особистого життя.

Попри щільний графік, Горбунов активно веде соцмережі та підтримує контакт із підписниками.

Реакція фанатів на фото телеведучого

У коментарях під публікацією користувачі масово почали залишати побажання здоров’я телеведучому. Деякі фанати зізналися, що фото з крапельницею їх справді налякало.

Частина підписників припустила, що причиною поганого самопочуття могли стати перевтома, недосипання та постійні навантаження. Інші нагадали, що українські знаменитості останніми роками працюють у надзвичайно напруженому ритмі.

Сам Юрій Горбунов намагається не драматизувати ситуацію та запевняє, що почувається нормально.

Чому фото знаменитостей із лікарень викликають резонанс

Будь-які повідомлення про стан здоров’я публічних людей швидко привертають увагу аудиторії. Особливо це стосується популярних телеведучих, які тривалий час залишаються у центрі уваги глядачів.

Фото Юрія Горбунова під крапельницею викликало резонанс ще й тому, що телеведучий рідко ділиться подібними моментами особистого життя. Через це частина аудиторії сприйняла публікацію як сигнал про можливі проблеми зі здоров’ям.

Втім наразі телеведучий запевняє, що серйозних причин для хвилювання немає, а процедура була лише частиною відновлення організму після інтенсивної роботи.

горбунов здоров'я, горбунов інстаграм, катя осадча, юрий горбунов, юрій горбунов, юрій горбунов крапельниця, юрій горбунов лікарня, юрій горбунов новини, юрій горбунов стан здоров'я, юрій горбунов фото
Останні новини
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 08:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 08:27
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Виконавча служба заблокувала карту: що робити та як зняти арешт

Виконавча служба заблокувала карту: що робити та як зняти арешт
Блокування банківської карти виконавчою службою — одна з найпоширеніших причин читать далее
27-05, 09:46
Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок

Заблокували банківську карту: причини, що робити і як розблокувати рахунок
Блокування банківської карти — поширена ситуація, з якою стикаються клієнти читать далее
27-05, 09:11
Юрій Горбунов показав фото під крапельницею

Юрій Горбунов показав фото під крапельницею
Український телеведучий Юрій Горбунов стурбував шанувальників після публікації фото з читать далее
27-05, 08:23
Володимир Остапчук заінтригував мережу фото біля храму

Володимир Остапчук заінтригував мережу фото біля храму
Український телеведучий Володимир Остапчук разом із дружиною Катерина Остапчук викликав читать далее
27-05, 08:19
Ращук вперше пояснив свою відсутність на хрестинах сина

Ращук вперше пояснив свою відсутність на хрестинах сина
Український актор і військовослужбовець Роман Ращук вперше публічно прокоментував, чому читать далее
27-05, 08:14
Курбан-байрам 2026: коли святкуватимуть та що означає Ід аль-Адха

Курбан-байрам 2026: коли святкуватимуть та що означає Ід аль-Адха
Мусульмани у всьому світі у 2026 році відзначатимуть Курбан-байрам, або читать далее
27-05, 08:11
Скандал у МОЗ: 20-річна Анна Дорош очолила протокол Ляшка

Скандал у МОЗ: 20-річна Анна Дорош очолила протокол Ляшка
20-річна Анна Дорош стала очільницею протоколу міністра охорони здоров’я України читать далее
27-05, 08:08
27 травня: яке свято відзначають в Україні та що каже церковний календар

27 травня: яке свято відзначають в Україні та що каже церковний календар
27 травня в календарі поєднує церковні традиції, народні звичаї та читать далее
27-05, 08:01
Кому можуть призупинити пенсію через повторну ідентифікацію

Кому можуть призупинити пенсію через повторну ідентифікацію
Система пенсійних виплат в Україні дедалі більше переходить до механізмів читать далее
26-05, 07:26
Полюція у жінок: чому виникає і що це означає

Полюція у жінок: чому виникає і що це означає
Жіноча сексуальність і фізіологія останніми роками стали одними з найбільш читать далее
26-05, 06:45
MiCA у ЄС: як нові правила змінять крипторинок з 1 липня 2026

MiCA у ЄС: як нові правила змінять крипторинок з 1 липня 2026
Європейський крипторинок входить у нову фазу регулювання. З 1 липня читать далее
26-05, 06:03
Чому запит «нюдси для ЗСУ тг» став вірусним в інтернеті

Чому запит «нюдси для ЗСУ тг» став вірусним в інтернеті
Український інтернет регулярно створює несподівані інформаційні феномени, де поєднуються волонтерство, читать далее
26-05, 05:47
Вирощування ківі у відкритому ґрунті: чи реально отримати врожай

Вирощування ківі у відкритому ґрунті: чи реально отримати врожай
Ще кілька років тому ідея вирощування ківі у відкритому ґрунті читать далее
26-05, 05:24
Погода для міста Київ від Гідрометцентр на 10 днів: чого чекати

Погода для міста Київ від Гідрометцентр на 10 днів: чого чекати
Синоптики оновили прогноз погоди для столиці на найближчі 10 днів. читать далее
26-05, 04:54
Мінімальну зарплату можуть різко підвищити з липня 2026

Мінімальну зарплату можуть різко підвищити з липня 2026
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15224-5, який передбачає підвищення мінімальної читать далее
26-05, 04:46
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком податки походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції