Юрій Феліпенко був українським актором театру і кіно, якого глядачі знали за ролями в популярних серіалах та виставами на сцені Театру на Подолі. За відносно коротку кар’єру він встиг стати одним із перспективних молодих акторів української театральної та телевізійної сцени. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Феліпенко долучився до захисту країни, змінивши сцену на військову службу. У червні 2025 року стало відомо про його загибель на фронті, що викликало широкий резонанс серед колег, шанувальників та культурної спільноти. Його пам’ятають як талановитого актора, військового та людину з активною громадянською позицією.

Біографія

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на акторському факультеті. Диплом про вищу освіту він отримав у 2016 році.

Ще під час навчання Юрій почав працювати в театрі та зніматися в кіно. Його телевізійний дебют відбувся у 2014 році в серіалі «Повернення Мухтара». Надалі він регулярно з’являвся в українських телепроєктах, поступово розширюючи свою фільмографію.

Після завершення університету Феліпенко став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. За роки роботи він зіграв понад два десятки ролей у виставах театру. Також співпрацював із театром-студією «Стігма» та займався дубляжем іноземних фільмів і серіалів.

Широкому колу глядачів актор запам’ятався завдяки роботам у серіалах «Колір пристрасті», «Колір помсти», «Обіцянка Богу», «Відділ 44», «Що робить твоя дружина» та інших телевізійних проєктах. Особливу популярність йому принесла роль слідчого Андрія у драматичному серіалі «Колір пристрасті».

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Юрій долучився до Територіальної оборони Києва, займався волонтерською діяльністю, а у 2024 році вступив до лав ЗСУ. Він служив у батальйоні ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» у складі 92-ї окремої штурмової бригади. 15 червня 2025 року стало відомо про його загибель під час виконання бойового завдання. Актору було 32 роки.

Цікаві факти

Юрій Феліпенко був не лише актором театру та кіно, а й професійно займався озвучуванням. Його голос можна почути в українських дубляжах окремих іноземних проєктів.

Протягом кар’єри він поєднував роботу на сцені та зйомки в серіалах. Колеги неодноразово відзначали його працездатність і готовність братися за різнопланові ролі — від драматичних до детективних персонажів.

Особисте життя актора також викликало інтерес шанувальників. Його дружиною була українська ведуча та блогерка Катерина Мотрич. Пара відкрито демонструвала свої стосунки у соціальних мережах та часто ділилася спільними фотографіями.

Одним із найбільш обговорюваних рішень у житті Феліпенка став його вступ до війська. На відміну від багатьох представників творчих професій, він добровільно змінив акторську кар’єру на службу в бойовому підрозділі, який спеціалізувався на використанні безпілотників.

Після повідомлення про загибель актора співчуття висловили представники культурної спільноти, театральні колективи та державні установи. Міністерство культури України назвало його прикладом митця, який став на захист держави під час війни.

Відповіді на питання про персону

Скільки років було Юрію Феліпенку?

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року. Він загинув 15 червня 2025 року у віці 32 років. За своє життя актор встиг побудувати успішну театральну та телевізійну кар’єру.

Де навчався Юрій Феліпенко?

Актор здобув освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Навчання завершив у 2016 році. Саме там він отримав професійну акторську підготовку.

У яких серіалах знімався Юрій Феліпенко?

Серед найвідоміших робіт актора — «Колір пристрасті», «Колір помсти», «Обіцянка Богу», «Відділ 44», «Що робить твоя дружина» та «Повернення Мухтара». Він переважно працював у драматичних та детективних проєктах.

Чи служив Юрій Феліпенко в ЗСУ?

Так. У 2024 році він вступив до лав Збройних сил України та служив у батальйоні БПАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади. До цього актор брав участь у діяльності Територіальної оборони Києва.

Хто дружина Юрія Феліпенка?

Дружиною актора була Катерина Мотрич — українська журналістка, ведуча та блогерка. Саме вона повідомила про загибель чоловіка в червні 2025 року. Подружжя часто публікувало спільні фото та відкрито говорило про свої стосунки.