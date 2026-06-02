Юрій Бутусов — один із найвідоміших українських журналістів, військових оглядачів та медіаменеджерів. Найбільшу популярність він здобув як головний редактор інформаційного порталу «Цензор.НЕТ», який протягом багатьох років залишається одним із найбільш цитованих політичних медіа України. Бутусов активно висвітлює питання війни, оборони, діяльності силових структур та внутрішньої політики. Його матеріали регулярно викликають широкий суспільний резонанс та стають предметом публічних дискусій. Водночас журналіст неодноразово опинявся в центрі скандалів через свої гучні заяви та критику влади.

Біографія

Юрій Євгенович Бутусов народився 17 червня 1976 року в Києві. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де навчався в Інституті міжнародних відносин за спеціальністю «Міжнародне право».

Професійну журналістську діяльність він розпочав у 2000 році в газеті «Київські відомості». Уже через кілька років став оглядачем видання «Дзеркало тижня», де спеціалізувався на політичній тематиці та роботі силових структур.

У 2004 році Бутусов заснував інтернет-видання «Цензор.НЕТ», яке згодом перетворилося на один із найвпливовіших новинних ресурсів країни. Саме завдяки роботі цього медіа його ім’я стало широко відомим у політичному та журналістському середовищі.

У різні роки журналіст працював над висвітленням подій Помаранчевої революції, Революції Гідності, війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Значна частина його матеріалів присвячена діяльності української армії, проблемам забезпечення військових та аналізу бойових дій.

У 2020 році Бутусов став позаштатним радником міністра оборони України Андрія Тарана. Однак його перебування на цій посаді тривало недовго та супроводжувалося публічними дискусіями.

Після початку повномасштабної війни журналіст продовжив активно працювати на фронтовій тематиці, а згодом повідомлялося і про його службу в українському війську. У своїх публікаціях він регулярно аналізує ситуацію на фронті, кадрові рішення у військовому керівництві та проблеми оборонної сфери.

Цікаві факти

Юрій Бутусов вважається одним із найвідоміших військових журналістів України. Його репортажі та аналітичні матеріали про бойові дії регулярно цитують українські та міжнародні медіа.

Одним із найбільш резонансних напрямків його роботи стали розслідування щодо діяльності силових структур та військового керівництва. Бутусов неодноразово публічно критикував представників влади та командування через ситуацію на фронті, кадрові рішення та питання оборонного планування.

Ім’я журналіста неодноразово згадувалося у контексті справи так званих «вагнерівців». Саме Бутусов був одним із перших медійників, які активно коментували обставини зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнер». Це викликало гострі політичні суперечки та численні дискусії в суспільстві.

Окрім журналістики, він брав участь у кінематографічних проєктах. Зокрема, був пов’язаний із роботою над фільмами «Помаранчеве небо» та «Ілюзія страху».

Бутусов також неодноразово ставав об’єктом критики з боку політиків, експертів та користувачів соцмереж. Частина опонентів звинувачувала його у надмірній політизації окремих тем, тоді як прихильники називають його одним із найвпливовіших незалежних журналістів країни.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Юрій Бутусов?

Юрій Бутусов — український журналіст, військовий оглядач та головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ». Він спеціалізується на темах війни, безпеки, політики та діяльності силових структур. Його матеріали регулярно викликають широкий суспільний резонанс.

Скільки років Юрію Бутусову?

Журналіст народився 17 червня 1976 року в Києві. Станом на 2026 рік йому виповнюється 50 років. Інформація про дату народження міститься у відкритих біографічних джерелах.

Чим відомий Бутусов?

Найбільшу популярність він отримав як засновник і головний редактор «Цензор.НЕТ». Також Бутусов відомий своїми військовими репортажами, аналітичними матеріалами та розслідуваннями. Окрему увагу він приділяє висвітленню війни Росії проти України.

Чи працював Юрій Бутусов у державних структурах?

Так, у 2020 році він був призначений позаштатним радником міністра оборони України Андрія Тарана. Втім основною сферою його діяльності залишалася журналістика та військова аналітика. Його робота на посаді радника тривала кілька місяців.

Які скандали пов’язані з Юрієм Бутусовим?

Найчастіше його ім’я фігурує у дискусіях щодо критики військового командування, справи «вагнерівців» та гучних заяв про проблеми в армії. Через свої публікації журналіст неодноразово конфліктував із представниками влади та політиками. Водночас його прихильники вважають, що саме завдяки таким матеріалам суспільство дізнається про проблеми у сфері безпеки та оборони.