Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий

Надати військово-обліковий документ мають всі юнаки від 17 років при вступі до вишів. Відповідна норма передбачена умовами виконання вимог до зарахування після отримання повідомлення про надання рекомендації до зарахування до закладу освіти в 2025 році.

Вимога діє з 2025-го року та закріплена в офіційних умовах прийому. Без військово-облікового документа зарахування неможливе.

Не потрібно буде подавати військово-обліковий документ лише юнакам 2009 року народження та вступникам молодшого віку.

Військово-обліковий документ може бути поданий у паперовій або в електронній формах.