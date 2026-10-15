Юлія Симуніна: біографія та цікаві факти про депутатку Київради

Юлія Миколаївна Симуніна — українська підприємиця, юристка та депутатка Київської міської ради IX скликання. Вона стала відомою на загальноукраїнському рівні після обрання до столичної ради у 2020 році від партії «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ). До політичної діяльності Симуніна працювала у сфері нерухомості та юридичного супроводу бізнесу. Її ім’я також фігурувало в публікаціях про підприємницьку діяльність у Дубаї, майнові декларації та авторські поетичні збірки. Окрему увагу медіа приділяли її депутатським ініціативам, зокрема питанням енергетики, забудови Києва та відносин із колишньою партійною фракцією.

Біографія

Юлія Симуніна народилася 19 січня 1986 року в Горлівці Донецької області. Вищу освіту здобула в Донецькому національному університеті. У 2008 році закінчила навчання за спеціальністю «Фінанси», отримавши кваліфікацію спеціаліста. У 2017 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію магістра. Ці відомості наведені в офіційній біографії на сайті Київської міської ради.

Кар’єру Симуніна будувала переважно у сфері нерухомості, архітектури та юридичного супроводу підприємств. У 2012–2014 роках вона працювала заступницею директора та начальницею юридичного відділу товариства «Сервіс Схід Проект». За даними медіа, компанія працювала в Донецьку. У 2014 році Симуніна заснувала ТОВ «Центральне БТІ», а з 2015 року очолювала його юридичний відділ. Серед напрямів діяльності підприємства — технічна інвентаризація нерухомості та юридичні послуги, пов’язані із земельними питаннями й містобудуванням.

У 2017 році Симуніна подавала декларацію як кандидатка на посаду керівниці комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації», однак цю посаду не обійняла. Наприкінці 2020 року вона також стала співзасновницею громадської організації «За життя громади». Інформація про її діяльність у відкритих джерелах обмежена.

Політична кар’єра Симуніної розпочалася на місцевих виборах 2020 року. Вона балотувалася до Київради від ОПЗЖ під другим номером у загальноміському списку партії. За даними профілю депутатки на порталі «ПолітХаб», її було обрано до Київської міської ради IX скликання. У раді вона працювала в постійній комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та припинення діяльності фракції ОПЗЖ у Київраді Симуніна стала позафракційною. Вона залишилася депутаткою міської ради, а її робота була пов’язана, зокрема, із земельними та містобудівними питаннями. Водночас відкриті публікації не дають підстав повністю оцінити результати її депутатської діяльності за весь період повноважень.

Цікаві факти

Симуніна стала співініціаторкою проєкту рішення, який стосувався припинення судового оскарження планів забудови території південних Осокорків у Києві, зокрема ділянок поблизу озер Небреж і Мартишів. За інформацією «Інформатора», вона долучалася до проєкту рішення щодо обмеження куріння електронних сигарет і вейпів у приміщенні Київради. Також медіа повідомляло про її участь у вирішенні локальних комунальних питань, зокрема щодо демонтажу тимчасової споруди та відновлення роботи фонтану в Шевченківському районі.

У публікаціях про Симуніну згадувалися її літературні інтереси. У 2015–2016 роках під ім’ям Юлія Лебедєва було зареєстровано авторські свідоцтва на вісім поетичних збірок російською мовою. Водночас доступних відомостей про зміст цих збірок та їхнє поширення недостатньо, щоб оцінити масштаб її літературної діяльності.

Ще один факт, про який писали медіа, — участь Симуніної в міжнародному конкурсі краси Mrs. Elite Beauty Queen Universe. У 2019 році вона стала його переможницею. Однак цей епізод не був основною частиною її публічної діяльності: найбільше Симуніна відома як підприємниця та депутатка Київради.

Увагу журналістів привертали й задекларовані доходи та майно. За оприлюдненими медіа даними декларації за 2019 рік, Симуніна разом із чоловіком отримала 13,2 млн грн від продажу майна. Також у декларації були зазначені готівкові заощадження, нерухомість і цінні речі. За 2020 рік, як повідомляли медіа з посиланням на деклараційні дані, її дохід становив близько 7,9 млн грн, переважно від операцій із майном. Ці цифри стосуються конкретних звітних періодів і не відображають автоматично її нинішнього фінансового стану.

Відомості про сімейний стан Симуніної в різних джерелах відрізняються. В офіційній біографії Київради зазначено, що вона одружена та виховує сина. Водночас у матеріалі «Інформатора» за січень 2023 року повідомлялося про розлучення з Дмитром Симуніним у 2021 році. Без актуального підтвердження однозначно встановити її нинішній сімейний статус за цими публікаціями неможливо.

Відповіді на питання про Юлію Симуніну

Хто така Юлія Симуніна?

Юлія Симуніна — українська підприємиця та депутатка Київської міської ради IX скликання. Вона працювала у сфері нерухомості й юридичного супроводу бізнесу. До Київради її обрали у 2020 році від партії ОПЗЖ. Після припинення діяльності фракції вона стала позафракційною депутаткою.

Скільки років Юлії Симуніній?

Симуніна народилася 19 січня 1986 року. Станом на 15 жовтня 2026 року їй 40 років. Дату народження наведено в офіційній біографії на сайті Київради. Інформації про зміну цієї дати в інших достовірних джерелах немає.

Де навчалася Юлія Симуніна?

Вона закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Фінанси» у 2008 році. У 2017 році там само здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Таким чином, її освіта поєднує фінансовий і юридичний напрями. Обидві кваліфікації зазначені в офіційній біографії депутатки.

Яким бізнесом займається Юлія Симуніна?

Симуніна заснувала компанію «Центральне БТІ», яка працює у сфері технічної інвентаризації нерухомості та юридичних послуг. У 2023 році медіа також повідомляли про її діяльність у сфері нерухомості Дубая через агенцію Symbol Real Estate. Відомості про актуальні обсяги бізнесу та його фінансові результати у відкритих джерелах обмежені.

У якій партії перебувала Юлія Симуніна?

У 2020 році Симуніну обрали до Київради від партії «Опозиційна платформа — За життя». Вона входила до фракції цієї політичної сили та працювала в комісії з питань архітектури, містобудування й земельних відносин. Після припинення діяльності фракції ОПЗЖ у Київраді вона стала позафракційною. Її депутатська діяльність висвітлювалася в офіційних матеріалах міської ради та публікаціях українських медіа.