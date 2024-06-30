Юлія Свириденко стане новим прем’єр-міністром України?
2024-30-06    437

Юлія Свириденко стане новим прем’єр-міністром України?

В Україні обговорюють зміну прем’єр-міністра. Новим главою уряду вже цього літа може стати перший віце-прем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляють джерела у політичних колах.

Ініціатива у зміні прем’єра належить президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку.

«Завдання – повісити на нинішнього прем’єра Шмигаля весь негатив проти влади, що накопичився в суспільстві. Щодо мобілізації, зростання тарифів, корупції, питань щодо будівництва фортифікаційних споруд, на які з бюджету було виділено мільярди. І показати, що президент бачить ці проблеми, вирішує їх та підвищує ефективність уряду», – каже джерело.

Він також додав, що зміна прем’єра принципово не позначиться на політичних підходах усередині системи влади.

«Все залишиться, як і було. Зміна прем’єра буде суто технічною заміною», – каже джерело.

У той же час, він не виключає, що зміна уряду буде використана Банковою для того, щоб «почистити» Кабмін від ряду міністрів, які останнім часом, так само як і звільнений нещодавно віце-прем’єр Кубраков, намагаються вести свою гру, вибудовуючи відносини із західними структурами «через голову» президента.

За словами джерела, ідея поміняти Шмигаля на Свириденка активно обговорюється політичним керівництвом України, але принципове рішення – міняти чи ні, буде ухвалено трохи пізніше.

«Оцінюються можливі ризики. Наприклад, якщо стане зрозуміло, що прем’єра змінюватимуть, то Захід може почати тиснути на Зеленського, щоб новим главою було призначено іншу фігуру, більш прийнятну для США та ЄС і менш керовану Банковою. А також розпочати просувати свої кандидатури на посади міністрів. Посилиться напруга в і без того непростих стосунках із західними партнерами. Загалом зважуються всі за і проти», – каже джерело.

Юлія Свириденко
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