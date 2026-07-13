Юлія Свириденко — українська державна діячка, економістка та політикиня, яка входить до числа ключових представників виконавчої влади України. Вона отримала широку популярність після призначення до Кабінету Міністрів, де відповідала за економічний блок, інвестиційну політику та міжнародне співробітництво. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Свириденко брала участь у переговорах із міжнародними партнерами щодо фінансової допомоги, відбудови держави та розвитку оборонної промисловості. У 2024–2025 роках вона стала однією з найвідоміших українських урядовців на міжнародній арені. У липні 2026 року Верховна Рада підтримала її призначення на посаду прем’єр-міністра України.

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Біографія

Юлія Анатоліївна Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «менеджмент антимонопольної діяльності». Пізніше проходила навчання та підвищення кваліфікації за міжнародними програмами у сфері державного управління, економіки та розвитку.

Кар’єру розпочала у приватному секторі. Працювала економісткою та менеджеркою в комерційних компаніях.

У 2015 році перейшла на державну службу. Обіймала посаду радниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а згодом очолила Департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА.

У 2018 році стала виконувачкою обов’язків голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

У вересні 2019 року була призначена заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У грудні 2020 року перейшла до Офісу Президента України на посаду заступника керівника Офісу Президента, де координувала економічний напрям.

4 листопада 2021 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віцепрем’єр-міністеркою України — міністеркою економіки.

На посаді вона відповідала за економічну політику держави, розвиток підприємництва, інвестиції, приватизацію, ринок праці, міжнародну економічну співпрацю та реалізацію програм відновлення України.

Після початку повномасштабної війни Свириденко входила до української переговорної групи щодо фінансової підтримки, санкційної політики, конфіскації російських активів і залучення іноземних інвестицій. Вона також підписувала від імені України низку міжнародних економічних угод.

У липні 2026 року Верховна Рада підтримала її призначення прем’єр-міністром України.

Цікаві факти

Юлія Свириденко є однією з наймолодших керівниць українського уряду за роки незалежності.

Під її керівництвом Міністерство економіки координувало програми релокації українських підприємств із зон бойових дій, а також реалізацію державних грантових програм для малого та середнього бізнесу.

Саме Свириденко у 2025 році підписала зі Сполученими Штатами міжурядову угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який став одним із ключових інструментів фінансування післявоєнного відновлення України.

Ім’я посадовиці неодноразово згадувалося в політичних дискусіях щодо можливих кадрових перестановок в уряді. Водночас вона не була фігуранткою кримінальних вироків чи обвинувальних рішень суду.

Про особисте життя Юлія Свириденко публічно говорить небагато. У відкритих джерелах зазначено, що вона одружена та виховує доньку. Іншу інформацію про сім’ю політикиня практично не коментує.

Відповіді на питання про персону

Хто така Юлія Свириденко?

Юлія Свириденко — українська державна діячка, економістка та політикиня. Вона працювала першою віцепрем’єр-міністеркою — міністеркою економіки України, а у 2026 році очолила Кабінет Міністрів. Основний напрям її діяльності — економічна політика, міжнародна співпраця та відновлення України.

Скільки років Юлії Свириденко?

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. Її вік залежить від дати перегляду матеріалу. Дата народження підтверджується офіційною біографією.

Яку освіту має Юлія Свириденко?

Вона закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за економічною спеціальністю. Крім того, проходила міжнародні освітні програми з державного управління, економіки та розвитку.

Чи відомо про чоловіка Юлії Свириденко?

У відкритих джерелах зазначено, що Юлія Свириденко перебуває у шлюбі та має доньку. Водночас вона практично не розповідає про свою сім’ю та не робить особисте життя предметом публічного обговорення.

Чим займається Юлія Свириденко?

Основний напрям її роботи — державне управління та економічна політика. Вона займається питаннями інвестицій, міжнародної фінансової співпраці, розвитку бізнесу, відновлення економіки та взаємодії України з міжнародними партнерами.