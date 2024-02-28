Юлія Сенюк, порнозірка з PornHub, вирішила допомогти українським військовим

29-річна порнозірка Юлія Сенюк з PornHub займається реабілітацією військових ЗСУ. Про це повідомляє Фраза.



Юлія Сенюк із Золочева — всесвітньо відома актриса порнофільмів під псевдонімом Джозефіна Джексон.



Також Юлія Сенюк ще й тренер з плавання, вчителька з англійської та психологічна підтримка для бійців, які втратили на війні кінцівки.