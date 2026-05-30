Юлія Сенюк, більш відома під сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон (Josephine Jackson), — українська модель, блогерка та медійна особа. Найбільшу популярність вона здобула завдяки роботі у сфері контенту для дорослих та активності в соціальних мережах. За кілька років Джозефіна Джексон стала однією з найвідоміших українок у своїй індустрії та отримала міжнародну впізнаваність. Останнім часом її ім’я все частіше з’являється в українських медіа не лише через професійну діяльність, а й через участь у благодійних та волонтерських проєктах. Зокрема, широку увагу привернула її допомога українським військовим та підтримка програм реабілітації ветеранів.

Біографія

Юлія Романівна Сенюк народилася 1 лютого 1995 року в місті Золочів Львівської області. Частину дитинства вона провела з дідусем, а після дев’ятого класу переїхала до Львова, де продовжила навчання. Пізніше вступила до Львівської комерційної академії на факультет міжнародних відносин.

Перші кроки у публічній сфері Юлія робила як еротична модель. У 2018 році вона отримала пропозицію знятися у фільмі для дорослих, після чого розпочала професійну кар’єру як порнозірка під псевдонімом Джозефіна Джексон. Саме це сценічне ім’я згодом стало відомим далеко за межами України.

Завдяки роботі на міжнародних платформах Джозефіна Джексон швидко здобула популярність серед глядачів різних країн. Її кар’єра принесла мільйони переглядів, активну аудиторію в соціальних мережах та впізнаваність у світовій індустрії контенту для дорослих.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Юлія Сенюк почала активно брати участь у благодійних проєктах. Вона підтримувала збори коштів для українських військових, долучалася до реабілітаційних програм для поранених захисників та брала участь у спеціальних соціальних ініціативах.

Цікаві факти

Відома під псевдонімом Джозефіна Джексон

Більшість користувачів знають Юлію Сенюк саме як Josephine Jackson. Псевдонім став її міжнародним брендом і приніс популярність у різних країнах світу.

Навчалася на факультеті міжнародних відносин

До початку медійної кар’єри Юлія здобувала освіту у сфері міжнародних відносин. Її професійний шлях спочатку не був пов’язаний із шоу-бізнесом чи моделінгом.

Допомагає українським військовим

У 2024 році Джозефіна Джексон долучилася до реабілітації поранених військових. Вона брала участь у заняттях із ветеранами, фотопроєктах для збору коштів та підтримувала фінансування протезування українських захисників.

Виступала перед студентами університету

У 2024 році Джозефіна Джексон стала спікеркою освітнього заходу «Платформа можливостей» у Переяславському університеті. Під час зустрічі вона розповідала про кар’єру, хейт у соцмережах, медійну популярність та волонтерську діяльність.

Спробувала себе в дубляжі кіно

У 2024 році Юлія Сенюк взяла участь в українському дубляжі фільму «МаХХХин». Для неї це став перший досвід професійного озвучування персонажів у кіно.

Відповіді на питання про персону

Хто така Джозефіна Джексон?

Скільки років Юлії Сенюк?

Чому Джозефіна Джексон стала популярною?

Чи допомагає Юлія Сенюк українським військовим?

Чим займається Джозефіна Джексон зараз?

