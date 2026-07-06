Юлія Павлюк: біографія та цікаві факти про депутатку Вінницької міської ради

Юлія Павлюк — українська громадська діячка, депутатка Вінницької міської ради, керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вона бере участь у роботі органів місцевого самоврядування та реалізації гуманітарних ініціатив, пов’язаних із підтримкою українських військових і їхніх родин. У 2026 році ім’я Юлії Павлюк широко згадувалося у ЗМІ після дорожньо-транспортної пригоди, в яку вона потрапила разом із дитиною. Попри серйозні пошкодження автомобіля, усі учасники аварії залишилися живими. Її діяльність поєднує роботу в місцевому самоврядуванні, громадському секторі та гуманітарній сфері.

Біографія

Юлія Валеріївна Павлюк (до шлюбу — Приймак) народилася 15 грудня 1984 року в Києві.

Упродовж останніх років займається громадською та політичною діяльністю у Вінниці. За результатами місцевих виборів 2020 року була обрана депутаткою Вінницької міської ради від партії «Українська стратегія Гройсмана». У міській раді входить до складу постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності та етики.

Окрім депутатської роботи, Юлія Павлюк очолює Центральний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Центр займається взаємодією з родинами полонених, організацією зустрічей звільнених військовослужбовців та координацією гуманітарної допомоги.

Також вона є радницею голови Вінницької обласної ради на громадських засадах та співзасновницею благодійного фонду «Стратегія Відродження України», який реалізує гуманітарні та соціальні проєкти.

У липні 2026 року Юлія Павлюк повідомила, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. За її словами, мікроавтобус, у якому вона перебувала разом із дитиною, отримав удар від вантажівки. Автомобіль був суттєво пошкоджений, однак люди не постраждали. Правоохоронці розпочали встановлення всіх обставин аварії.

Цікаві факти

Юлія Павлюк активно бере участь у роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Одним із напрямів її діяльності є організація зустрічей українських військових після повернення з російського полону.

За словами самої депутатки, автомобіль, який був пошкоджений під час ДТП у 2026 році, раніше використовувався для зустрічі звільнених українських захисників після обмінів.

Вона поєднує депутатську діяльність із громадською роботою та благодійними проєктами, пов’язаними з підтримкою військових, ветеранів і членів їхніх сімей.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про освіту, сімейний стан, чоловіка, дітей, захоплення чи інші подробиці приватного життя. Також не оприлюднювалися достовірні дані про зріст або інші особисті характеристики.

Станом на 2026 рік гучних судових справ або обвинувальних вироків щодо Юлії Павлюк у відкритих державних реєстрах не зафіксовано.

Відповіді на питання про персону

Хто така Юлія Павлюк?

Юлія Павлюк — депутатка Вінницької міської ради, громадська діячка та керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вона бере участь у місцевому самоврядуванні та гуманітарних проєктах.

Скільки років Юлії Павлюк?

Юлія Павлюк народилася 15 грудня 1984 року. Вік змінюється залежно від поточної дати.

Яку посаду займає Юлія Павлюк?

Вона є депутаткою Вінницької міської ради, керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та радницею голови Вінницької обласної ради на громадських засадах.

Що відомо про особисте життя Юлії Павлюк?

У відкритому доступі небагато підтвердженої інформації про її приватне життя. Достовірні відомості про сім’ю, чоловіка чи дітей офіційно не оприлюднювалися, тому робити будь-які припущення немає підстав.

Чому про Юлію Павлюк багато писали у 2026 році?

У липні 2026 року вона повідомила про дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапила разом із дитиною. Повідомлення набуло широкого розголосу, оскільки автомобіль, за її словами, використовувався для зустрічі українських військових після обмінів полоненими.