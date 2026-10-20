Юлія Мендель: біографія та цікаві факти про журналістку

Юлія Мендель — українська журналістка, яка стала відомою на загальнонаціональному рівні після призначення прессекретаркою президента Володимира Зеленського у 2019 році. До роботи в Офісі президента вона співпрацювала з українськими телеканалами та міжнародними медіа, зокрема The New York Times і Politico. Мендель обіймала посаду речниці глави держави до липня 2021 року, після чого продовжила публічну діяльність як авторка та коментаторка політичних подій. У 2026 році її ім’я знову опинилося в центрі уваги через інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону та запровадження українських санкцій проти неї. Біографія Мендель охоплює журналістику, державні комунікації, книжкову діяльність і конфлікт із колишнім політичним керівництвом.

Біографія

Юлія Володимирівна Мендель народилася 3 вересня 1986 року в Генічеську Херсонської області. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де навчалася в Інституті філології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з філології, присвячену творчості Володимира Затуливітера та натурфілософській металогії його лірики в контексті поезії 1970–1990-х років.

Після навчання Мендель обрала журналістику. Вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер», висвітлюючи політичні й суспільні теми. Також співпрацювала з українськими та іноземними виданнями, серед яких Forbes, Politico Europe, VICE News, CNBC, Spiegel Online та The New York Times. Її робота з міжнародними редакціями дала змогу висвітлювати українські події для закордонної аудиторії.

Мендель стала першою українською журналісткою, яка пройшла програму World Press Institute. Вона також брала участь у професійних освітніх програмах за кордоном, зокрема в Єльському університеті, та навчалася у Варшавській євроатлантичній академії. Крім журналістики, працювала консультанткою з комунікацій у Світовому банку.

3 червня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Мендель своєю прессекретаркою. Вона перемогла у відкритому конкурсі, на який, за повідомленнями того часу, подалися близько чотирьох тисяч кандидатів. До її обов’язків належали комунікація з медіа, поширення офіційних заяв глави держави та супровід інформаційної роботи президентської команди.

Під час роботи в Офісі президента Мендель супроводжувала міжнародні комунікації Зеленського, зокрема його контакти із закордонними журналістами. Водночас її діяльність супроводжувалася критикою. Восени 2019 року журналісти та професійні медійні організації висловлювали претензії до її поведінки під час спроб представників ЗМІ поставити запитання президенту й керівництву його Офісу. Мендель пояснювала свої дії необхідністю забезпечувати порядок під час спілкування з главою держави.

9 липня 2021 року вона залишила посаду прессекретарки. Того ж року вийшла її книжка «Кожен із нас — Президент», у якій авторка описувала роботу президентської команди та власний досвід у державній комунікації. У 2022 році англійською мовою вийшла її книжка The Fight of Our Lives: My Time With Zelenskyy, Ukraine’s Battle for Democracy, and What It Means to the World. У ній Мендель виклала власний погляд на президентство Зеленського та політичні процеси в країні.

Після звільнення Мендель продовжила коментувати українську політику. У травні 2026 року вона дала інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, в якому різко критикувала Зеленського та його оточення. Частина її тверджень стосувалася ймовірних корупційних порушень та обставин переговорів навесні 2022 року. Ці заяви викликали суспільний резонанс; низка звинувачень не була підкріплена оприлюдненими доказами.

13 вересня 2026 року президент Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо Мендель та інших осіб. В офіційному повідомленні рішення пояснювали протидією поширенню дезінформації, російської пропаганди та підтримці агресивної політики Росії. Мендель розкритикувала санкції, назвавши їх неконституційними та пов’язавши з власними публічними заявами. Її оцінка мотивів влади є позицією самої Мендель, а не встановленим фактом.

Цікаві факти

Мендель має науковий ступінь із філології. Її професійний шлях не обмежувався журналістикою: дослідницька робота в університеті передувала кар’єрі в медіа та державних комунікаціях. Це відрізняє її від багатьох публічних коментаторів, які прийшли до політичної журналістики без академічного досвіду.

Вона працювала з міжнародними медіа. Співпраця з The New York Times та іншими закордонними редакціями передувала призначенню в Офіс президента. У 2019 році Мендель розповідала, що познайомилася із Зеленським ще до призначення, коли брала участь у груповому інтерв’ю з ним як журналістка.

Мендель написала дві книжки про політику та Зеленського. Україномовна книжка «Кожен із нас — Президент» вийшла у 2021 році, а англомовна The Fight of Our Lives — у 2022-му. У цих виданнях вона описала власний досвід роботи з президентом і своє бачення політичних змін у країні.

Відповіді на питання про Юлію Мендель

Скільки років Юлії Мендель?

Юлія Мендель народилася 3 вересня 1986 року. Станом на 20 жовтня 2026 року їй 40 років. Її рідним містом є Генічеськ у Херсонській області.

Де навчалася Юлія Мендель?

Мендель закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона здобула філологічну освіту та захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. Також брала участь у міжнародних освітніх програмах, зокрема в Єльському університеті.

Коли Юлія Мендель працювала прессекретаркою Зеленського?

Вона обіймала цю посаду з 3 червня 2019 року до 9 липня 2021 року. Мендель стала прессекретаркою після конкурсного відбору, в якому брали участь близько чотирьох тисяч кандидатів. Після звільнення вона продовжила писати книжки та коментувати політичні події.

Чи є в Юлії Мендель чоловік і діти?

У відкритих біографічних матеріалах згадується її шлюб із Павлом Кухтою, українським політиком і колишнім заступником міністра економіки. Однак актуальну інформацію про сімейний стан Мендель та наявність дітей неможливо надійно підтвердити на підставі достатньої кількості незалежних джерел. Тому ці подробиці не варто подавати як беззаперечні факти.

Чому проти Юлії Мендель запровадили санкції?

13 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Мендель. Офіційно рішення пояснили протидією поширенню дезінформації та російської пропаганди. Мендель назвала обмеження політично мотивованими й заявила про намір оскаржувати їхню правомірність.