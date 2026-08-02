Юлія Левченко: біографія та цікаві факти про легкоатлетку
2026-02-08    104

Юлія Левченко: біографія та цікаві факти про легкоатлетку

Юлія Левченко — українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту та входить до числа найуспішніших спортсменок сучасності. Вона здобула світове визнання після срібної медалі чемпіонату світу та протягом багатьох років стабільно виступає на найбільших міжнародних турнірах. Левченко представляла країну на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, а також є багаторазовою чемпіонкою національних першостей. Її спортивна кар’єра відома не лише високими результатами, а й стабільністю виступів на світовій арені. Завдяки своїм досягненням Юлія стала однією з найвідоміших українських спортсменок у дисципліні стрибків у висоту.

Біографія

Юлія Левченко народилася 28 листопада 1997 року. За даними міжнародної федерації World Athletics, вона народилася у Бахмуті, а в дитячому віці переїхала до Києва, де почала займатися легкою атлетикою. Згодом саме столиця стала основним місцем її спортивної підготовки.

Перші міжнародні успіхи прийшли до спортсменки ще в юнацькому віці. У 2014 році вона стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор у Нанкіні, після чого закріпилася серед найперспективніших легкоатлеток Європи. Уже через два роки Левченко дебютувала на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, де з результатом 1,92 м була близькою до виходу у фінал.

Справжній прорив у кар’єрі відбувся у 2017 році. На чемпіонаті світу в Лондоні Юлія виборола срібну медаль, подолавши висоту 2,01 м та встановивши особистий рекорд на той момент. Це була єдина медаль збірної на тому чемпіонаті світу. За підсумками сезону Європейська легкоатлетична асоціація визнала Левченко найкращою молодою легкоатлеткою Європи, а вона стала першою українкою, яка отримала нагороду Rising Star.

У наступні роки спортсменка регулярно входила до числа найсильніших стрибунок світу. У 2019 році вона встановила особистий рекорд — 2,02 м. Цей результат залишається найкращим у її кар’єрі та дозволив увійти до еліти світових стрибків у висоту.

Левченко брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, Токіо та Парижі, неодноразово виступала у фіналах чемпіонатів світу та Європи, а також є призеркою чемпіонатів світу та Європи в приміщенні. У 2026 році вона підтвердила високий рівень, здобувши срібло чемпіонату світу в приміщенні та продовживши боротьбу за найвищі місця у світовому рейтингу.

Протягом кар’єри Юлія виступає під керівництвом тренерки Ірини Пустовойт. В інтерв’ю спортсменка неодноразово наголошувала, що головною мотивацією для неї є постійне вдосконалення техніки та боротьба із власними психологічними бар’єрами.

Цікаві факти

Юлія Левченко має зріст 179 см, а її особистий рекорд становить 2,02 м — це один із найкращих результатів серед українських стрибунок у висоту.

Після виступу на чемпіонаті світу 2017 року спортсменка отримала престижну нагороду Rising Star від European Athletics, ставши першою українкою в історії, яка здобула це звання.

На Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро Юлію Левченко обрали «Міс збірної», що стало однією з найпомітніших неспортивних відзнак у її кар’єрі.

Спортсменка неодноразово розповідала, що вважає стрибки у висоту творчою дисципліною, де важливими є не лише фізична форма, а й психологічний стан та відчуття ритму.

Попри публічність, Юлія практично не коментує особисте життя. У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про її чоловіка чи дітей.

Відповіді на питання про Юлію Левченко

Скільки років Юлії Левченко?

Юлія Левченко народилася 28 листопада 1997 року. Вона є однією з провідних українських легкоатлеток нового покоління. Її міжнародна кар’єра триває вже понад десять років.

Який особистий рекорд Юлії Левченко?

Найкращий офіційний результат спортсменки — 2,02 метра. Вона встановила його у 2019 році. Цей показник входить до числа найкращих результатів українських стрибунок у висоту.

Які головні досягнення Юлії Левченко?

Вона є срібною призеркою чемпіонату світу 2017 року, срібною призеркою чемпіонату світу в приміщенні, призеркою чемпіонату Європи в приміщенні та чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор. Також Левченко неодноразово представляла країну на Олімпійських іграх.

Хто тренує Юлію Левченко?

Багато років спортсменка працює з тренеркою Іриною Пустовойт. Саме під її керівництвом Левченко досягла своїх найбільших міжнародних успіхів.

Чи є Юлія Левченко одруженою?

У відкритих офіційних джерелах немає підтвердженої інформації про шлюб спортсменки або наявність дітей. Сама Левченко переважно розповідає про спортивну кар’єру та тренування, не афішуючи приватне життя.

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