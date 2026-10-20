Юлія Буйновська розповіла, як долає сімейні кризи

Українська акторка Юлія Буйновська, відома за серіалом «Парочка слідчих», розповіла про сімейні кризи та труднощі, які переживала її родина під час пандемії коронавірусу й повномасштабної війни. Вона пояснила, що допомагає партнерам зберігати стосунки в непрості періоди, коли звичний спосіб життя змінюється, а порозуміння потребує додаткових зусиль.

За словами акторки, навіть між близькими людьми виникають ситуації, у яких складно відразу знайти правильне рішення. Під час конфліктів партнерам не завжди вдається зрозуміти, як виправити становище та повернути взаєморозуміння. Водночас Буйновська переконана, що криза не обов’язково означає завершення стосунків, якщо обоє хочуть зберегти сім’ю.

Однією з причин суперечок можуть бути різні погляди на ті самі події. Акторка звернула увагу на те, що партнери нерідко оцінюють ситуацію через власний досвід і темперамент, тому їхні реакції можуть відрізнятися. Намагання будь-що довести власну правоту не допомагає розв’язати проблему, а натомість здатне посилити напруження між близькими людьми.

Буйновська вважає, що важливо навчитися приймати відмінності між партнерами та зважати на особливості характеру одне одного. Не кожна незгода свідчить про несумісність, а різні погляди не обов’язково мають ставати причиною серйозного конфлікту. Значення має те, як люди реагують на суперечки та чи готові вони шукати спільне рішення.

Серед умов збереження шлюбу акторка називає взаємну готовність працювати над стосунками. Йдеться не лише про романтичні жести, а й про повсякденну взаємодію: уміння слухати, визнавати власні помилки та враховувати потреби іншої людини. На думку Буйновської, без бажання обох партнерів змінювати підхід до спілкування подолати тривалі труднощі значно складніше.

Випробуванням для родини стали пандемія та повномасштабна війна, які змінили звичний ритм життя багатьох українців. За таких обставин близьким людям доводиться пристосовуватися до нових умов і справлятися з додатковим навантаженням. Водночас акторка не зводить усі сімейні проблеми лише до зовнішніх обставин, наголошуючи на значенні взаєморозуміння та особистої готовності зберігати стосунки.

Паралельно Буйновська продовжує працювати в кіно й на телебаченні. На 26 жовтня заплановано прем’єру третього сезону серіалу «Парочка слідчих», у якому акторка відома глядачам за своєю роботою. Вихід нових епізодів продовжить історію проєкту, який став помітною частиною її професійної діяльності.

Пандемія COVID-19 та повномасштабна війна стали тривалими випробуваннями для українських родин, змушуючи їх переглядати повсякденні звички, розподіл обов’язків і способи підтримки одне одного. В умовах тривалої невизначеності особливого значення набувають відкрите спілкування, повага до особистих меж і готовність обговорювати складні питання. Водночас універсального способу подолання сімейних криз немає: результат залежить від обставин і готовності обох людей працювати над взаєминами.

Юлія Буйновська продовжує поєднувати особисте життя з професійною діяльністю. Її участь у новому сезоні «Парочки слідчих» стане наступним етапом роботи над телевізійним проєктом, тоді як відверта розмова про стосунки дала змогу дізнатися, які принципи вона вважає важливими для збереження сім’ї.