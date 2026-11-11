Юлія Буйновська: біографія та цікаві факти про українську акторку

Юлія Буйновська — українська акторка театру та кіно, яка стала відомою завдяки ролям у телевізійних серіалах «Парочка слідчих», «Будиночок на щастя» та «Полкан». Широку впізнаваність їй принесла роль слідчої Софії Вербяної в детективному проєкті «Парочка слідчих». Буйновська народилася в Харкові, навчалася акторської майстерності в Києві та почала професійно зніматися ще на початку 2020-х років. Крім акторської діяльності, вона цікавиться модою, працює над розвитком власних навичок у стилістиці та розглядає можливість створення власного бренду одягу. Особисте життя акторки також пов’язане з кінематографом: її чоловік — актор Єгор Козлов, із яким вона познайомилася під час роботи над телевізійним проєктом.

Біографія

Юлія Буйновська народилася 26 квітня 2000 року в Харкові. Там минули її дитячі та шкільні роки. У дитинстві вона цікавилася творчістю, однак акторська професія спочатку не була її головною метою. За словами самої Буйновської, вона розглядала можливість вступу на дизайнерський напрям.

Рішення пов’язати життя з акторством було значною мірою спонтанним. Під час шкільного заходу мама Юлії звернула увагу доньки на артистичного хлопця, який допомагав організовувати вистави та творчі постановки. Вона запропонувала дівчині подумати про акторську професію. Юлія погодилася спробувати себе в цьому напрямі.

Після закінчення школи Буйновська вступила до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Навчання дало їй професійну підготовку для роботи на театральній сцені та перед камерою. Паралельно з освітою вона почала знайомитися з індустрією телевізійного виробництва та відвідувати кастинги.

Перші кроки в кіноіндустрії припали на 2020 рік. Одним із ранніх проєктів за участю акторки став серіал «Виходьте без дзвінка 3». У 2021 році вона з’явилася в телевізійних проєктах «Невірна», «З ким поведешся» та «Все, що захочеш». Ці роботи дали можливість отримати досвід знімального процесу та спробувати себе в різних драматичних образах.

Наступним етапом стала участь у серіалі «Полкан» (2022), а також у проєктах «Материнський інстинкт» і «Голова» (2023). Буйновська поступово переходила від епізодичних появ до помітніших персонажів. Вона також знімалася в серіалі «Кріпосна» та комедійному проєкті «Будиночок на щастя».

Однією з найважливіших робіт у кар’єрі акторки став детективний серіал «Парочка слідчих». У ньому вона зіграла Софію Вербяну — слідчу, яка працює над розслідуванням особливо тяжких злочинів. Її персонажка поєднує принциповість, амбітність і недостатній професійний досвід, що створює основу для розвитку героїні протягом історії.

Перший сезон проєкту вийшов у 2025 році. У квітні 2026-го відбулася прем’єра другого сезону, в якому Буйновська знову виконала головну роль. Акторка розповідала, що давно хотіла зіграти сильну жіночу персонажку в детективному жанрі. Цей проєкт став для неї можливістю реалізувати такий творчий задум.

Цікаві факти

Буйновська неодноразово розповідала, що в дитинстві мріяла стати балериною. Вона самостійно тренувалася, приділяла багато уваги розтяжці та цікавилася балетним мистецтвом. Через сколіоз навчатися професійного балету їй було складніше, однак захоплення не зникло. Акторка й досі відвідує балетні вистави.

Ще одна її пристрасть — мода. Після початку повномасштабної війни у 2022 році, коли кількість акторської роботи скоротилася, Юлія пройшла курси стилістів. Вона також розповідала, що з дитинства малювала ескізи одягу, а деякі власні ідеї втілювала в реальних речах. У перспективі Буйновська хоче створити власний модний бренд і займатися цим напрямом професійно.

Акторка познайомилася з майбутнім чоловіком Єгором Козловим на кастингу серіалу «З ким поведешся». Їхнє знайомство відбулося у 2020 році. За словами Юлії, спочатку між ними виник навіть невеликий конфлікт, але згодом спілкування переросло в романтичні стосунки. У 2022 році пара одружилася.

Буйновська також розповідала про перехід на українську мову. До 2021 року вона переважно спілкувалася російською, але під час роботи над серіалом «Полкан» почала змінювати мовну практику. Цей процес став частиною її особистих і професійних змін.

Улюбленим серіалом акторки є американський детективний проєкт «Касл». Вона зізнавалася, що переглядала всі вісім сезонів цього шоу вісім разів. Буйновська особливо цікавиться персонажами детективних історій, тому роль у «Парочці слідчих» стала для неї здійсненням давнього творчого бажання.

У вересні 2025 року акторка публічно розповіла про діагностований у неї розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ), а також попередній досвід лікування депресії. За її словами, вона тривалий час шукала спеціаліста, який міг би допомогти впоратися з труднощами. Цей досвід спонукав її відкритіше говорити про психологічну допомогу та важливість турботи про ментальне здоров’я.

Відповіді на питання про Юлію Буйновську

Скільки років Юлії Буйновській?

Акторка народилася 26 квітня 2000 року. Станом на листопад 2026 року їй 26 років. Її рідне місто — Харків.

Де знімалася Юлія Буйновська?

Серед відомих проєктів за її участю — «Парочка слідчих», «Будиночок на щастя», «Полкан», «Материнський інстинкт», «Кріпосна», «Невірна» та «З ким поведешся». Найбільшу популярність акторці принесла роль Софії Вербяної в детективному серіалі «Парочка слідчих».

Хто чоловік Юлії Буйновської?

Чоловік акторки — Єгор Козлов, також представник акторської професії. Вони познайомилися у 2020 році під час кастингу серіалу «З ким поведешся». У 2022 році пара одружилася.

Де навчалася Юлія Буйновська?

Буйновська навчалася в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Там вона здобула акторську освіту, яка стала основою її подальшої роботи в кіно та на телебаченні.

Яку роль Юлія Буйновська виконує в «Парочці слідчих»?

У детективному серіалі акторка грає Софію Вербяну — слідчу, яка займається розслідуванням особливо тяжких злочинів. Ця персонажка стала однією з найпомітніших робіт Буйновської. У 2026 році акторка повернулася до цієї ролі в другому сезоні проєкту.

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