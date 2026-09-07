YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів
2026-07-09    120

YouTube заблокував в Україні 31 канал російських артистів

7 вересня YouTube заблокував на території України доступ до 31 каналу, пов’язаного з російськими артистами, а також українськими політиками, які перебувають під санкціями. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Серед заблокованих сторінок — акаунти Філіппа Киркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Аллегрової, Дениса Майданова та Юлії Чичеріної.

До переліку також потрапили YouTube-акаунти оперних виконавців Анни Нетребко та Василя Герелла. Обмеження стосуються доступу до відповідних каналів саме на території України. Інформації про повне видалення цих сторінок із платформи або їх блокування для користувачів інших країн у повідомленні ЦПД не наведено.

Окрему категорію у списку становлять сторінки українських політиків, щодо яких застосовано санкції. Йдеться про колишніх народних депутатів Верховної Ради Євгена Мураєва та Рената Кузьміна. Їхні акаунти також стали недоступними для користувачів YouTube в Україні в межах здійсненого обмеження.

Під блокування потрапила і сторінка Kaspersky Russia — російської компанії, що займається розробкою програмного забезпечення. Таким чином, перелік охоплює не лише персональні канали представників російської музичної та оперної сцени, а й акаунти політичних діячів та сторінку комерційної структури.

Серед артистів у списку є виконавці, які продовжували публічну діяльність у Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ. Частина з них також фігурує у санкційних рішеннях або пов’язана з публічною підтримкою російської влади та її політики. Водночас конкретні підстави для блокування кожного з 31 каналів YouTube окремо ЦПД у повідомленні не деталізував.

Обмеження доступу до каналів означає, що українські користувачі не можуть користуватися відповідними сторінками у звичайному режимі. Водночас географічне блокування відрізняється від видалення контенту з платформи: канал може залишатися технічно доступним в інших юрисдикціях, якщо щодо нього не застосовано глобальних санкцій або інших заходів з боку самого сервісу.

Рішення YouTube вписується у ширший процес обмеження інформаційного та медійного впливу російських державних і провладних діячів у цифровому середовищі. Після початку повномасштабної війни українські державні органи неодноразово закликали міжнародні онлайн-платформи обмежувати поширення матеріалів, пов’язаних із російською пропагандою, а також контенту осіб, щодо яких запроваджено санкції.

Подальший доступ до заблокованих сторінок залежатиме від політики YouTube та підстав, за якими було встановлено географічні обмеження. Окремим питанням залишається можливість подальшого розширення переліку каналів, які можуть стати недоступними для української аудиторії, якщо платформа отримуватиме нові обґрунтовані звернення або застосовуватиме власні правила щодо санкційного та іншого обмеженого контенту.

Kaspersky, YouTube, Анна Нетребко, Євген Мураєв, Філіпп Киркоров
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