YouTube Premium підвищив ціни в Україні майже вдвічі
2026-21-08    127

YouTube Premium підвищив ціни в Україні майже вдвічі

YouTube у п’ятницю, 21 серпня, підвищив вартість платної підписки Premium для користувачів в Україні: індивідуальний тариф зріс із 99 до 179 грн на місяць, сімейний — зі 149 до 299 грн, а студентський — із 59 до 109 грн. Про зміну вартості українські користувачі почали отримувати повідомлення від сервісу. Нові ціни означають подорожчання тарифів приблизно на 81–101%.

Найбільше у відсотковому співвідношенні зріс сімейний тариф: його ціна збільшилася на 150 грн, або приблизно на 101%. Індивідуальна підписка подорожчала на 80 грн, що відповідає зростанню приблизно на 81%, а студентська — на 50 грн, або майже на 85%. Таким чином, користувачі всіх трьох основних варіантів Premium отримали двозначне підвищення вартості.

YouTube офіційно зазначає, що періодично переглядає ціни на платні продукти з урахуванням ринкової ситуації, зокрема інфляції та місцевих податків. Компанія також повідомляє, що перед підвищенням вартості надсилає користувачам повідомлення електронною поштою щонайменше за 30 днів.

Зміна тарифів відбувається на тлі розширення YouTube Premium Lite — дешевшої версії платної підписки. У довідці YouTube зазначено, що Premium Lite дає можливість переглядати більшість відео без реклами, а для більшості немузичного контенту також доступні фонове відтворення та завантаження відео. Водночас цей тариф не включає YouTube Music Premium і частину додаткових функцій стандартного Premium.

YouTube оголосив про подальше розширення Premium Lite на нові ринки, однак конкретна ціна цього тарифу для українських користувачів у відкритій довідці компанії не вказана. Саме запуск доступнішого плану в Україні українські медіа пов’язують із нинішнім переглядом вартості стандартного Premium, але YouTube не заявляв, що підвищення тарифів в Україні безпосередньо пов’язане з Premium Lite.

Стандартний YouTube Premium передбачає перегляд відео без реклами, фонове відтворення та завантаження контенту, а також доступ до YouTube Music Premium. Сімейний план розрахований на членів однієї родини, які проживають разом, і може охоплювати до шести користувачів. Студентський тариф доступний студентам денної форми навчання у схвалених закладах вищої освіти та потребує щорічної перевірки права на знижку.

Після зміни ціни користувач може перевірити актуальну вартість у розділі платних підписок свого облікового запису Google. YouTube також передбачає можливість скасувати або змінити тариф. У деяких країнах для продовження користування після підвищення вартості потрібно окремо підтвердити нову ціну.

Для українського ринку нові тарифи означають, що стандартна індивідуальна підписка тепер коштує майже 2,5 тис. грн на рік за умови щомісячної оплати, тоді як за старою ціною витрати становили 1188 грн. Сімейний план за новою ціною обійдеться у 3588 грн на рік проти 1788 грн раніше, а студентський — у 1308 грн проти 708 грн.

Premium Lite, YouTube, YouTube Premium, підписка
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