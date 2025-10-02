Європі потрібна “стіна дронів”, – Зеленський

Якщо ми говоримо про “стіну дронів”, ми говоримо не про одну країну, а про всю Європу, – заявив Зеленський

“Якщо РФ наважиться атакувати дронами Польщу, або іншу країну — це означає, що подібне може статися будь-де. Нам потрібні оперативні сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам”.

Ще заяви президента:

▫️Українські військові, які вміють відбивати дронові атаки, вже перебувають у Данії та проводять навчання.

▫️Програма PURL допомагає не лише Україні, вона посилює партнерство між Європою та США.

Тим часом прем’єр-міністр Данії повідомила: “На мою думку, всі ми недооцінили, наскільки серйозну загрозу представляє РФ… Єдиним експертом у світі щодо можливостей боротьби з безпілотниками зараз є Україна, ми рухаємося недостатньо швидко ні з одного питання”.