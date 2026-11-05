Європейські авіакомпанії масово отримують погрози терактів: рейси перенаправляють

Європейські авіакомпанії 5 листопада зіткнулися з новою хвилею повідомлень про загрозу вибухів на борту пасажирських літаків. Серед перевізників, чиї рейси опинилися під загрозою, — угорський лоукостер Wizz Air, фінська Finnair, польська LOT Polish Airlines та ірландська Aer Lingus. Через повідомлення про можливе мінування літаки змінювали маршрути, здійснювали незаплановані посадки та проходили перевірки за участю служб безпеки й військових. Один із найбільш резонансних інцидентів стався з рейсом Aer Lingus із Дубліна до Рима, який перенаправили на військову авіабазу Еврьо на півночі Франції.

Літак Aer Lingus виконував рейс EI402. Після отримання повідомлення про загрозу екіпаж змінив маршрут і направив повітряне судно до Нормандії. За даними французької влади, Airbus A320 благополучно приземлився на військовій базі в Еврьо. На борту перебували 151 пасажир і шестеро членів екіпажу. Французькі фахівці з розмінування розпочали перевірку літака, а офіс прем’єр-міністра Франції повідомив, що ситуація перебуває під контролем уряду.

Aer Lingus підтвердила факт перенаправлення рейсу та повідомила про безпечне приземлення. Компанія також заявила, що працюватиме над тим, щоб доставити пасажирів до кінцевого пункту призначення. Використання військового аеродрому замість звичайного цивільного аеропорту було частиною заходів безпеки, застосованих після отримання попередження.

Окреме повідомлення про загрозу стосувалося рейсу Finnair із Гельсінкі до Рима. Літак супроводжували винищувачі італійських Військово-повітряних сил до запланованого місця посадки. Після прибуття повітряне судно перевірили спеціалізовані служби. За попередніми повідомленнями, вибухонебезпечних предметів не виявили, а літак приземлився безпечно.

Ще один інцидент стосувався Wizz Air. Літак, який прямував із Мілана до Варшави, змінив маршрут і був перенаправлений до Відня після отримання повідомлення про загрозу. Авіакомпанія підтвердила, що рішення ухвалили відповідно до встановлених процедур авіаційної безпеки. Перевірка та подальші дії мали відбуватися за протоколами реагування на потенційну загрозу вибуху.

Повідомлення про небезпеку також отримували рейси, пов’язані з Польщею. Літак LOT Polish Airlines, який виконував рейс із Варшави до Брюсселя, проходив додаткову перевірку після відповідного попередження. Інший рейс польського перевізника до Парижа зупинили під час руління в аеропорту, після чого повітряне судно направили на окрему стоянку для огляду. За повідомленнями польської сторони, небезпечних предметів не знайшли.

У Болгарії повідомляли про три літаки, які здійснили незаплановані посадки через загрози вибуху. Два повітряні судна прибули до Софії з Копенгагена та Мадрида, ще один літак із Лондона приземлився в Пловдиві. Інциденти призвели до залучення місцевих служб безпеки та перевірки літаків після посадки.

Нова хвиля попереджень стала продовженням серії інцидентів, які порушили роботу європейської авіації на початку тижня. У вівторок, 3 листопада, щонайменше сім пасажирських рейсів отримали повідомлення про мінування. Під загрозою опинилися літаки, що прямували до Варшави, Софії, Рима та іспанської Мурсії. Серед перевізників були LOT, Scandinavian Airlines, Ryanair і Wizz Air.

У Польщі після повідомлення про загрозу літаку LOT, який летів із лондонського Гітроу, довелося змінити аеропорт призначення та прямувати до Модліна замість варшавського аеропорту імені Шопена. Аеропорт Модлін тимчасово припиняв роботу на час перевірки. Інший літак, що прямував із Копенгагена до Варшави, приземлився за розкладом, однак його також оглядали після отримання попередження.

В Італії винищувачі супроводжували літак Ryanair із Дубліна до Рима. В аеропорту Ф’юмічіно також перевіряли інші повітряні судна, зокрема рейс із Лісабона. У Болгарії та Іспанії служби безпеки оглядали літаки Ryanair і Wizz Air. За підсумками перевірок вибухових пристроїв не виявили. Загалом сотні пасажирів зіткнулися зі змінами маршрутів, затримками та необхідністю повторного проходження процедур після приземлення.

Ще раніше, 2 листопада, літак Wizz Air, який виконував рейс із лондонського аеропорту Лутон до Софії, здійснив вимушену посадку в Будапешті після повідомлення про можливе мінування під час польоту. До аеропорту його супроводжував угорський винищувач. Цей випадок став одним із перших у серії інцидентів, що протягом наступних днів охопила кілька європейських країн.

Повторення подібних випадків протягом кількох днів порушило питання про можливу координацію повідомлень. Водночас станом на 5 листопада європейські правоохоронні органи не встановили, чи пов’язані між собою окремі погрози, і не назвали осіб або організації, відповідальних за їх поширення. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за інциденти. У британському уряді попередні повідомлення про мінування назвали зловмисними неправдивими погрозами. Однак кожне нове попередження вимагає окремої перевірки незалежно від результатів попередніх розслідувань.

Серія інцидентів відбувається на тлі посилення уваги європейських держав до гібридних загроз, диверсій та атак на критичну інфраструктуру. Раніше європейські чиновники звинувачували Росію та Іран у причетності до окремих кампаній гібридного впливу, проте щодо нинішніх погроз авіакомпаніям таких висновків офіційно не зроблено. Серед можливих наслідків тривалої серії неправдивих повідомлень — додаткові витрати перевізників на перевірки, затримки рейсів, перевантаження аеропортів і необхідність залучення військової авіації. За відсутності встановлених організаторів і підтвердженої схеми атак питання про походження повідомлень залишається відкритим.