Європа погодилася обговорювати нову архітектуру безпеки

Європейський Союз, НАТО, Велика Британія та провідні європейські країни погодилися обговорювати створення нової архітектури безпеки в Європі ще до припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі представників Європи, України та США, яка відбулася 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі напередодні чергового раунду переговорів щодо завершення російсько-української війни.

У документі зазначається, що майбутня система безпеки має спиратися на вже наявні європейські інституції та міжнародні домовленості. При цьому центральну роль у забезпеченні колективної оборони Євроатлантичного регіону, як і раніше, відіграватиме НАТО. Нові механізми передбачається сформувати після завершення війни в Україні.

Учасники зустрічі заявили про необхідність розробити практичну систему безпеки, яка одночасно зміцнюватиме довгострокову безпеку України та створюватиме умови для досягнення домовленостей про припинення війни. Окрему увагу приділили механізмам управління ризиками, запобіганню небезпечній ескалації та зниженню ймовірності нових збройних конфліктів у Європі.

Під документом фактично стоїть позиція ЄС, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО. Сторони також наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і право держав самостійно ухвалювати рішення. Для України це положення має принципове значення з огляду на російські вимоги щодо обмеження її військово-політичного курсу.

Однак сама згода європейських партнерів обговорювати ширшу систему безпеки ще до завершення війни означає зміну акцентів у попередній дипломатичній позиції Європи. Раніше європейські представники наполягали на тому, що спочатку необхідно домогтися припинення бойових дій в Україні, а вже після цього переходити до обговорення загальноєвропейських безпекових домовленостей.

За інформацією Politico, демонстрація готовності до такого діалогу може бути частиною переговорної тактики союзників Києва. Видання з посиланням на європейських чиновників повідомляє, що країни Заходу хочуть показати Москві готовність розглядати ширше питання європейської безпеки, щоб спонукати російську сторону висунути нові пропозиції щодо завершення війни.

Європейські представники, за даними видання, вважають важливою правильну послідовність дій на двох паралельних напрямах: обговорення майбутньої архітектури безпеки та безпосереднє врегулювання війни в Україні. Таким чином, готовність розглядати нову систему безпеки не обов’язково означає згоду на перегляд ролі НАТО або прийняття російських вимог. Йдеться про спробу використати це питання для просування переговорів.

Водночас така інтерпретація залишає відкритим принципове питання: чи зможе Європа зберегти вимогу щодо першочергового припинення війни, якщо Москва наполягатиме на протилежній послідовності переговорів. Саме ця суперечність була однією з ключових тем дипломатичних дискусій напередодні зустрічі в Абу-Дабі.

Російська сторона, зі свого боку, намагається зробити питання загальноєвропейської безпеки центральним елементом переговорного процесу. За інформацією Reuters, джерело в російській делегації заявило, що врегулювання війни в Україні Москва розглядає лише як одну зі складових ширшої домовленості про нову систему безпеки на континенті. Росія також виступає проти тимчасового припинення вогню без попереднього узгодження параметрів остаточного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський після переговорів заявив, що вважає перший день дискусій конструктивним, однак наголосив на важливості правильної послідовності рішень. За його позицією, спочатку необхідно завершити війну, потім забезпечити Україні гарантії безпеки, і лише після цього переходити до ширшого діалогу про європейську безпеку. Він також звернув увагу на відсутність ясності щодо деталей пропозицій, які обговорювали американські та російські представники.

Таким чином, спільна заява європейських країн, України, США та НАТО зафіксувала готовність включити майбутню архітектуру безпеки до переговорного процесу ще до припинення бойових дій. Водночас документ не містить конкретних домовленостей щодо зміни статусу НАТО, обмеження його присутності в Європі або перегляду безпекових гарантій для України.

Росія домагається перегляду європейської системи безпеки ще з періоду до повномасштабного вторгнення в Україну. У грудні 2021 року Москва передала США та НАТО проєкти договорів, які передбачали відмову від подальшого розширення Альянсу, зокрема за рахунок України, а також обмеження військової діяльності НАТО у Східній Європі. Західні країни відхилили ключові російські вимоги, наголосивши на праві суверенних держав самостійно визначати власні безпекові союзи.

Нинішні переговори можуть стати спробою повернути ці питання до міжнародного порядку денного в іншому форматі. Принциповою проблемою залишається те, чи буде майбутня система безпеки побудована на гарантіях незалежності та територіальної цілісності України, чи Москва зможе використати переговори для отримання додаткового впливу на військово-політичні рішення європейських держав.