Європа ініціювала контакти з Москвою щодо України, — Bloomberg
2026-17-06    29

Європа ініціювала контакти з Москвою щодо України, — Bloomberg

Європейські інституції здійснили спроби налагодити попередні контакти з російською стороною щодо потенційних переговорів про Україну, однак ці ініціативи не призвели до практичного прогресу. Про це 17 червня повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом дипломатичних консультацій, у взаємодії між Брюсселем та Москвою були зафіксовані щонайменше два телефонні контакти за участі голови Європейської ради Антоніу Кошти та високопосадовців РФ.

За даними співрозмовників видання, метою цих звернень було створення умов для можливих ширших переговорних форматів у майбутньому, зокрема щодо війни Росії проти України та безпекової архітектури в Європі. У повідомленні зазначається, що йшлося про попередні консультації без офіційного старту переговорного процесу або узгодженого мандату сторін.

Джерела Bloomberg підкреслюють, що контакти мали обмежений характер і не передбачали участі делегацій чи винесення конкретних рішень. Обговорення, за їхніми словами, були зосереджені на можливості формування каналів комунікації для потенційного діалогу в майбутньому, однак без визначення формату або часових рамок.

Водночас зазначається, що ці попередні контакти не призвели до будь-яких результатів. За оцінками співрозмовників видання, одна з причин полягає у відсутності зацікавленості президента РФ Володимира Путіна в прямому діалозі з європейськими інституціями на цьому етапі.

У матеріалі підкреслюється, що Москва розглядає можливу участь європейських представників лише у форматі другорядних або технічних консультацій, але не як повноцінну сторону потенційного переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту. Така позиція фактично обмежує перспективи прямого політичного діалогу між ЄС та РФ у найближчій перспективі.

Дипломатичне джерело, на яке посилається Bloomberg, зазначає, що в ЄС продовжують шукати шляхи для розширення каналів комунікації, однак подальші кроки залежатимуть від політичної готовності всіх сторін до зміни формату взаємодії. На цьому тлі переговорний процес щодо України залишається фрагментованим і залежним від окремих двосторонніх контактів поза публічним треком.

Bloomberg, Антоніу Кошта, безпека Європи, війна Україна, Володимир Путін, дипломатія, Європейська рада, ЄС, Кремль, мирні переговори, міжнародні відносини, переговори, політика Європи, Росія, Україна
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