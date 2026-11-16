Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо України, – фон дер Ляєн
2026-16-11    158

Європа братиме активну участь у мирних переговорах щодо України, – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа активно долучатиметься до мирних переговорів між Україною та Росією через формат E5+ЄС. Про це вона повідомила після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої сторони обговорили переговорний процес. За словами очільниці Єврокомісії, паралельно з дипломатичними зусиллями європейські країни забезпечуватимуть Україні максимальну підтримку та посилюватимуть тиск на Москву.

«Європа буде тісно залучена до цього процесу через формат E5+ЄС. Тим часом ми забезпечимо максимальну підтримку України та максимальний тиск на Росію», – написала фон дер Ляєн.

До формату E5 входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. Разом із представниками Європейської комісії та Ради ЄС ці п’ять держав мають представляти європейські інтереси під час майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Такий механізм участі Європи передбачає координацію позицій найбільших європейських держав та інституцій Євросоюзу. Він має забезпечити присутність європейської сторони під час обговорення умов можливого врегулювання, зокрема питань безпеки, майбутньої архітектури оборони континенту та довгострокових гарантій для України.

Залучення E5 до переговорного процесу також відображає прагнення європейських урядів безпосередньо впливати на рішення, які можуть визначити безпекову ситуацію в Європі на роки вперед. Для країн ЄС результати домовленостей між Києвом і Москвою матимуть прямі наслідки, оскільки війна впливає на оборонне планування, енергетичну безпеку, міграційну політику та економічні відносини в регіоні.

Окремим напрямом залишається підтримка України під час переговорів. Заява фон дер Ляєн свідчить, що європейська сторона не розглядає дипломатичний процес як альтернативу військовій, фінансовій та політичній допомозі Києву. Водночас обіцянка зберігати максимальний тиск на Росію передбачає продовження політики обмежувальних заходів та інших інструментів впливу на Москву.

Важливим залишається питання практичного механізму роботи формату E5+ЄС: його представництва, повноважень учасників та узгодження спільної позиції з українською стороною. Також поки не визначені конкретні параметри участі європейських представників у майбутніх раундах переговорів.

Формування спільного європейського представництва має допомогти уникнути розбіжностей між окремими столицями щодо умов завершення війни. Водночас ефективність цього формату залежатиме від того, наскільки узгоджено п’ять держав та інституції ЄС зможуть діяти під час переговорів і підтримувати Україну в разі відсутності прогресу в дипломатичному процесі.

Александр Стубб, війна в Україні, Єврокомісія, Європейський Союз, мирні переговори, Урсула фон дер Ляєн
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