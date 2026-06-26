Єврокомісія пропонує змінити правила захисту для українських чоловіків

Європейська комісія 26 червня представила Раді Європейського Союзу пропозицію продовжити дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року та одночасно змінити правила для нових заявників із числа чоловіків призовного віку. Ініціатива передбачає, що після її затвердження тимчасовий захист не надаватиметься чоловікам, які прибудуть до країн ЄС після набуття чинності рішенням і відповідно до українського законодавства не мають права залишати територію України через виконання військового обов’язку.

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У Європейській комісії пояснили, що продовження механізму необхідне через збереження безпекових ризиків, спричинених повномасштабною війною Росії проти України. У Брюсселі наголошують, що мільйони українців і надалі не мають можливості безпечно повернутися додому, тому механізм тимчасового захисту залишається ключовим інструментом їхнього легального перебування на території Європейського Союзу. Він забезпечує право на проживання, працевлаштування, медичну допомогу, освіту та соціальну підтримку без проходження стандартної процедури отримання міжнародного захисту.

Запропоновані зміни стосуються виключно нових звернень після набрання рішенням чинності. Українці, які вже отримали статус тимчасового захисту в державах ЄС, збережуть усі чинні права та гарантії. Таким чином, перегляд механізму не матиме зворотної сили та не вплине на правовий статус громадян, які вже перебувають під захистом європейських країн.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер повідомив, що новий підхід став результатом консультацій між Європейською комісією, урядом України та державами-членами ЄС, які прийняли найбільшу кількість українських біженців. За його словами, під час підготовки пропозиції враховувалися як необхідність продовження гуманітарної підтримки, так і положення українського законодавства щодо військового обов’язку та оборонних потреб держави.

Окремим елементом ініціативи стала підготовка пілотної програми добровільного повернення українців. Європейська комісія планує реалізовувати її спільно з державами-членами ЄС та українською владою. Передбачається, що учасникам програми надаватимуть практичну допомогу після повернення до України, зокрема у питаннях працевлаштування, пошуку житла та доступу до освіти.

Подана Європейською комісією пропозиція ще не набрала чинності. Документ має розглянути Рада Європейського Союзу, а для його ухвалення необхідна кваліфікована більшість голосів держав-членів. Лише після завершення цієї процедури оновлені правила можуть бути офіційно запроваджені в усіх країнах ЄС.

Механізм тимчасового захисту був активований Європейським Союзом у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У липні 2025 року Рада ЄС вже продовжила його дію до 4 березня 2027 року. За даними Європейського Союзу, станом на березень 2026 року статусом тимчасового захисту користувалися близько 4,38 млн громадян України. У разі схвалення нової пропозиції дія механізму триватиме до 4 березня 2028 року із запровадженням окремих правил для нових заявників із числа чоловіків призовного віку.