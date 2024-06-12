Єврокомісія почала торгову війну з Китаєм

Єврокомісія запровадила величезні мита на китайські електромобілі – від 17,4% до 38,1%, повідомляє Politico.

Це “набагато вище, ніж очікувалося”. Китай був “шокований”.

Такий крок “потенційно провокує торговельну війну”, пише видання.

Пекін засудив такий крок і “пригрозив відплатою європейським фермерам і виробникам літаків” і розпочав антидемпінгове розслідування проти французьких виробників алкоголю.

Проти високих мит виступала Німеччина, а лобіювала їх Франція, чиї виробники автомобілів “не настільки вразливі в Китаї”.

Експерти вважають, що таким рішенням голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн пішла проти Берліна.

ЄС уже стягує мито у розмірі 10% на будь-який автомобіль іноземного виробництва, порівняно з 15% рівнем Китаю. З 4 липня до цього додадуться оголошені сьогодні мита. Вважається, що мита для Tesla будуть нижчими за інші.