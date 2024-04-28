Євробачення-2024: аlyona аlyona та Jerry Heil провели першу репетицію у Мальме
2024-28-04    347

Євробачення-2024: аlyona аlyona та Jerry Heil провели першу репетицію у Мальме

У Мальме (Швеція) відбулися перші репетиції учасників “Євробачення-2024” на головній сцені шоу. Представниці України, співачки аlyona аlyona та Jerry Heil вже встигли провести репетицію пісні “Teresa & Maria”.

На сайті пісенного шоу Eurovision Song Contest з’явилися перші фото виступу українського дуету. Співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє обрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах.

У Telegram-каналі “Єврофани. Новини Євробачення” розповіли про головні деталі номера Jerry Heil та alyona alyona. За словами автора, співачки змінили деякі елементи виступу.

На сцені вдалося відтворити темні фігури завдяки сценічному освітленню. Репетиції відбуваються без використання піротехніки, але під час півфіналів та гранд-фіналу вона буде застосована. Відтак, номер стане ще більш ефектним. У повідомленні вказано, що виступ артисток – це “захопливий гімн”.

“Сценічна постановка містить у собі елементи минулих виступів, включно з використанням скелі, а також реквізити з минулорічного виступу Brunette. Jerry Heil виконує пісню у вражаючій, легкій, ніби пір’їна сукні, а alyona alyona виходить на передній план з реп-інтерлюдією”, – вказав автор.

Також зазначається, що сценічна постановка має на меті показати “силу та багатство культурної ідентичності України через музику”.

Півфінали “Євробачення-2024” відбудуться 7 та 9 травня.

Гранд-фінал шоу пройде 11 травня.

Jerry Heil, аlyona аlyona, Євробачення-2024
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