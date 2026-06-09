Євгенія Тимошенко: біографія та цікаві факти про доньку Юлії Тимошенко
2026-09-06    151

Євгенія Тимошенко: біографія та цікаві факти про доньку Юлії Тимошенко

Євгенія Тимошенко — українська громадська діячка, підприємиця та донька відомої політикині Юлії Тимошенко. Протягом багатьох років вона залишається публічною особою, хоча й не бере активної участі у великій політиці. Найбільшу увагу медіа Євгенія привернула під час ув’язнення своєї матері, коли представляла її інтереси в Україні та за кордоном. Вона брала участь у міжнародних кампаніях на підтримку Юлії Тимошенко та виступала на зустрічах із європейськими політиками. Попри популярне прізвище, Євгенія намагалася розвивати власну кар’єру та громадську діяльність поза межами політичної боротьби.

Біографія

Євгенія Олександрівна Тимошенко народилася 20 лютого 1980 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). Її батьками є політикиня Юлія Тимошенко та бізнесмен Олександр Тимошенко. Дитинство та юність Євгенії пройшли у Дніпропетровську, де вона здобула середню освіту.

Після закінчення школи навчалася у Великій Британії. Вищу освіту здобула в Лондонській школі економіки та політичних наук (London School of Economics and Political Science), одному з найпрестижніших навчальних закладів Європи. Під час навчання вивчала політику та філософію, а також міжнародні відносини.

На початку 2000-х років Євгенія Тимошенко працювала у сфері бізнесу та корпоративного управління. Вона брала участь у розвитку кількох комерційних проєктів і представляла інтереси родини в низці бізнесових напрямків.

Світова увага до Євгенії Тимошенко значно зросла у 2011 році після арешту Юлії Тимошенко. Донька експрем’єрки фактично стала її головним публічним представником. Вона регулярно виступала в Європейському парламенті, зустрічалася з міжнародними політиками та правозахисниками, а також брала участь у кампаніях із захисту прав своєї матері.

У 2012–2014 роках Євгенія активно працювала з міжнародними медіа, даючи інтерв’ю провідним європейським та американським виданням. Після звільнення Юлії Тимошенко її публічна активність поступово зменшилася, хоча вона продовжує брати участь у благодійних та громадських проєктах.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Євгенія Тимошенко підтримувала гуманітарні ініціативи та проєкти допомоги українцям, які постраждали від бойових дій.

Цікаві факти

Євгенія Тимошенко здобула освіту у Великій Британії, що стало рідкістю для дітей українських політиків її покоління. Навчання за кордоном дало їй можливість вільно володіти англійською мовою та працювати на міжнародному рівні.

Під час ув’язнення Юлії Тимошенко саме Євгенія стала головною особою, яка контактувала з іноземними журналістами та правозахисними організаціями. Багато міжнародних ЗМІ називали її неофіційним речником родини Тимошенко.

У 2005 році вона вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Карра. Їхній шлюб привертав значну увагу преси через незвичне поєднання української політичної родини та британського шоу-бізнесу. Пара розлучилася у 2012 році.

У 2014 році Євгенія одружилася вдруге. Її чоловіком став український бізнесмен Артур Чечоткін. Подружжя виховує дітей та переважно уникає надмірної публічності.

На відміну від матері, Євгенія жодного разу не балотувалася до Верховної Ради чи на інші виборні посади. Попри високий рівень впізнаваності, вона не будувала власної політичної кар’єри.

Серед її захоплень називають подорожі, міжнародні гуманітарні проєкти та благодійність. Вона також цікавиться питаннями освіти та розвитку громадянського суспільства.

Відповіді на питання про персону

Хто така Євгенія Тимошенко?

Євгенія Тимошенко — громадська діячка та донька колишньої прем’єр-міністерки України Юлії Тимошенко. Найбільшу популярність вона отримала під час міжнародної кампанії на підтримку своєї матері у 2011–2014 роках. Також займається благодійними та громадськими проєктами.

Скільки років Євгенії Тимошенко?

Євгенія Тимошенко народилася 20 лютого 1980 року. Станом на 2026 рік їй виповнилося 46 років. Більшу частину свого життя вона поєднувала громадську діяльність із сімейними та бізнесовими проєктами.

Де навчалася Євгенія Тимошенко?

Вона здобула освіту у Великій Британії. Навчалася в Лондонській школі економіки та політичних наук, де вивчала політику, філософію та міжнародні відносини. Освіта допомогла їй ефективно працювати на міжнародному рівні.

Хто чоловік Євгенії Тимошенко?

Нині чоловіком Євгенії є український бізнесмен Артур Чечоткін. Подружжя одружилося у 2014 році. У шлюбі народилися діти, а сама родина намагається не афішувати особисте життя.

Чи займається Євгенія Тимошенко політикою?

Безпосередньо у виборах або партійній діяльності Євгенія участі не бере. Водночас вона багато років підтримувала політичну та правозахисну діяльність своєї матері. Основна сфера її діяльності — громадські, благодійні та міжнародні проєкти.

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