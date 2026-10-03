Євген Пронін: біографія та цікаві факти про адвоката і в.о. президента ФЛАУ

Євген Пронін — український адвокат, керуючий партнер адвокатського об’єднання «Пронін і партнери» та фахівець зі спортивного права. Він працює у сфері юриспруденції понад десять років і спеціалізується, зокрема, на судових спорах, міжнародному праві та антидопінгових провадженнях. Ширшу публічність Пронін отримав завдяки роботі з резонансними юридичними справами, а також діяльності у Федерації легкої атлетики України. У 2021–2023 роках він виконував обов’язки президента ФЛАУ, а згодом залишив посаду віцепрезидента федерації за власним бажанням. Окрему увагу ЗМІ приділяють особистому життю адвоката, зокрема його стосункам зі співачкою SKYLERR.

Біографія

Євген Ігорович Пронін народився 6 жовтня 1990 року в Черкасах. Цю дату та місце народження наводять кілька відкритих біографічних ресурсів. Середню освіту він здобував у Черкасах, а в дитячі та юнацькі роки цікавився іноземними мовами та спортом. За біографічними даними, Пронін також навчався у Франції в Collège Pierre Desproges de Chalus у департаменті Лімузен.

Важливе місце в юності Проніна займала легка атлетика. Він почав займатися цим видом спорту ще у 2002 році та представляв Черкаську область. У пізнішому інтерв’ю для спільноти випускників юридичного факультету КНУ Пронін розповідав, що свого часу розглядав можливість вступу на фізкультурний факультет, однак зрештою обрав юриспруденцію.

У 2008 році Пронін вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання він займався громадською та професійною діяльністю, був пов’язаний із Дебатною академією України, Радою молодих юристів України та Клубом майбутніх адвокатів. КНУ Пронін закінчив у 2013 році.

Після завершення університету він почав розвивати власний юридичний бізнес. У 2013 році Пронін разом з однокурсником заснував юридичну компанію «Грищенко, Пронін та партнери», яка після зміни складу засновників отримала назву «Пронін і партнери». Нині Пронін є керуючим партнером адвокатського об’єднання та керівником практики судових спорів. Серед напрямів роботи фірми та самого адвоката — корпоративне і міжнародне право, фінансове регулювання, спортивне право, антидопінгові провадження та міжнародний спортивний арбітраж.

У професійному середовищі Пронін почав фігурувати в рейтингах провідних українських адвокатів із 2014 року. За інформацією його юридичної компанії, п’ять разів він визнавався найкращим молодим юристом України. Водночас офіційний профіль адвоката підтверджує його тривалий досвід у спортивному праві та міжнародному спортивному арбітражі.

Окремий напрям діяльності Проніна пов’язаний зі спортом. У 2015 році його юридична компанія підписала меморандум про співпрацю з Федерацією легкої атлетики України. Сам Пронін тоді зазначав, що має особистий спортивний досвід і близько десяти років займався легкою атлетикою.

У 2021 році Пронін став віцепрезидентом Федерації легкої атлетики України, а після відставки президента федерації Равіля Сафіулліна наприкінці того ж року почав виконувати обов’язки президента ФЛАУ. На цій посаді він залишався до червня 2023 року. 25 грудня 2023 року Пронін повідомив федерацію, що за власним бажанням складає повноваження віцепрезидента.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Пронін долучився до оборони Києва. У публічних матеріалах про той період його описували як учасника авіарозвідки та роботи з безпілотниками. Пізніше він повернувся до юридичної практики та громадської діяльності.

Цікаві факти

Спорт перед юриспруденцією. До вступу на юридичний факультет Пронін серйозно займався легкою атлетикою. Саме тому його подальша робота зі спортивними федераціями не була випадковою: ще до юридичної кар’єри він мав особистий досвід у спорті.

Робота зі спортивним правом. Пронін супроводжував справи та працював із представниками різних спортивних федерацій, зокрема академічного веслування, бодібілдингу, підводного плавання, дріфтингу, авіамодельного та кінного спорту. Його профіль також охоплює антидопінгові провадження та міжнародний спортивний арбітраж.

Публічні юридичні справи. У відкритих біографічних матеріалах Проніна згадуються справи, пов’язані з журналістом Романом Сущенком, кримськотатарським громадським діячем Ільмі Умеровим та іншими публічними особами. Частина його роботи також стосувалася українського шоу-бізнесу та спортивної сфери. Відомості про конкретні справи варто розглядати з урахуванням того, що адвокат представляє інтереси клієнта, а не є стороною відповідних конфліктів чи обвинувачень.

Стосунки з Раміною Есхакзай. До 2023 року Пронін перебував у тривалих стосунках із журналісткою та блогеркою Раміною Есхакзай. Пара була заручена, але у квітні 2023 року оголосила про розрив. Пізніше колишні партнери знову з’явилися разом у кліпі співачки SKYLERR «Падав туман».

Роман зі SKYLERR. У березні 2025 року українські ЗМІ звернули увагу на стосунки Проніна зі співачкою SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець. Спочатку пара не давала розгорнутих коментарів, хоча їх неодноразово бачили разом. Наприкінці 2025 року вони публічно підтвердили стосунки спільними фотографіями. У 2026 році Євген Пронін поділився у своїх соціальних мережах звісткою про пропозицію руки і серця, яку він зробив співачці Skylerr.

Французький період навчання. Ще у шкільні роки Пронін мав досвід навчання та перебування у Франції. У матеріалах про його освіту згадується Collège Pierre Desproges de Chalus, а також участь у шкільній програмі обміну.

Відповіді на питання про Євгена Проніна

Хто такий Євген Пронін?

Євген Пронін — український адвокат і керуючий партнер адвокатського об’єднання «Пронін і партнери». Основними напрямами його професійної діяльності є судові спори, спортивне та міжнародне право, фінансове регулювання й антидопінгові провадження. Також він відомий роботою у Федерації легкої атлетики України.

Скільки років Євгену Проніну?

Євген Пронін народився 6 жовтня 1990 року. Станом на жовтень 2026 року йому виповнилося 36 років. Дату народження наводять кілька відкритих біографічних джерел.

Де навчався Євген Пронін?

Після шкільної освіти Пронін вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Університет він закінчив у 2013 році. Крім того, у біографічних матеріалах згадується його навчання у французькому Collège Pierre Desproges de Chalus.

Яку посаду Євген Пронін обіймав у Федерації легкої атлетики?

У 2021 році Пронін став віцепрезидентом Федерації легкої атлетики України. З грудня 2021 року до червня 2023 року він виконував обов’язки президента ФЛАУ. У грудні 2023 року Пронін також склав повноваження віцепрезидента за власним бажанням.

Хто дівчина Євгена Проніна?

У 2025 році у ЗМІ з’явилися численні повідомлення про стосунки Проніна зі співачкою SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець. Спочатку пара не давала офіційних коментарів, однак згодом вони публічно підтвердили свої стосунки спільними фотографіями. Раніше Пронін був заручений із Раміною Есхакзай, із якою розійшовся у 2023 році.