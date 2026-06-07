Євген Огір — український телевізійний та музичний продюсер, який здобув широку популярність завдяки роботі з відомою співачкою Тіною Кароль. Саме він став не лише продюсером артистки, а й її чоловіком та найближчим соратником. За роки співпраці Огір допоміг Тіні Кароль закріпитися серед найуспішніших виконавців української сцени. Його кар’єра була пов’язана з телебаченням, музичними проєктами та продюсуванням артистів. Попри коротке життя, Євген Огір залишив помітний слід в українському шоу-бізнесі.

Біографія

Євген Валерійович Огір народився 14 серпня 1980 року в Києві. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобув спеціальність продюсера кіно і телебачення.

Професійну діяльність розпочав на українському музичному телеканалі М1. У період з 2001 по 2009 рік працював виконавчим продюсером каналу, брав участь у створенні низки телевізійних проєктів, серед яких «Молочні брати» та «Твій формат». Остання програма отримала нагороди престижної телевізійної премії «Телетріумф».

У 2007 році Євген Огір став продюсером Тіни Кароль. Саме під його керівництвом співачка випустила альбоми «Полюс тяжіння» та «9 життів», які отримали платиновий статус в Україні. Крім того, артистка активно гастролювала країною та за кордоном, зміцнюючи свій статус однієї з головних зірок української естради.

Особисті стосунки між продюсером та співачкою швидко переросли в роман. 15 січня 2008 року пара одружилася на Мальдівах, а в червні того ж року повінчалася у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. 18 листопада 2008 року в подружжя народився син Веніамін.

Наприкінці життя Євген Огір боровся з важкою хворобою — раком шлунка. Він помер 28 квітня 2013 року в Києві у віці 32 років. Його смерть стала великою трагедією для родини, друзів та шанувальників Тіни Кароль.

Цікаві факти

Був не лише чоловіком, а й продюсером Тіни Кароль

Історія Євгена Огіра та Тіни Кароль є однією з найвідоміших в українському шоу-бізнесі. Вони поєднували особисті стосунки та професійну співпрацю, що допомогло співачці досягти нових висот у кар’єрі.

Працював на одному з найпопулярніших музичних телеканалів України

До співпраці з Тіною Кароль Огір багато років працював на телеканалі М1. Саме там він здобув репутацію талановитого телевізійного продюсера та організатора масштабних проєктів.

Мав двох синів

У Євгена Огіра було двоє дітей. Старший син Євген народився від попередніх стосунків, а молодший Веніамін — у шлюбі з Тіною Кароль.

Його пам’яті присвячено альбом

Після смерті чоловіка Тіна Кароль випустила мініальбом «Помню», який присвятила його пам’яті. Робота стала дуже особистою для співачки та отримала значний резонанс серед шанувальників.

Про історію їхнього кохання зняли фільм

У 2014 році вийшов автобіографічний фільм «Сила любові та голосу», який розповідає про життя Тіни Кароль та Євгена Огіра, їхню історію кохання та боротьбу з хворобою.

Смерть Огіра викликала широкий суспільний резонанс

Новина про смерть продюсера стала однією з найобговорюваніших подій українського шоу-бізнесу у 2013 році. Багато колег та шанувальників висловлювали співчуття родині артиста.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Євген Огір?

Євген Огір — український музичний і телевізійний продюсер. Найбільшу популярність він здобув завдяки роботі з Тіною Кароль, продюсером якої став у 2007 році. Також він був чоловіком співачки та батьком її сина Веніаміна.

Скільки років прожив Євген Огір?

Продюсер народився 14 серпня 1980 року, а помер 28 квітня 2013 року. На момент смерті йому було 32 роки. Причиною смерті став рак шлунка, з яким він боровся протягом тривалого часу.

Як Євген Огір познайомився з Тіною Кароль?

Їхнє знайомство відбулося під час роботи в шоу-бізнесі. У 2007 році Огір став продюсером Тіни Кароль, а згодом між ними виникли романтичні стосунки. Уже через рік пара офіційно одружилася.

Чим займався Євген Огір до співпраці з Тіною Кароль?

До початку роботи зі співачкою він працював на телеканалі М1. Там Огір займався телевізійними проєктами та набував досвіду у сфері продюсування. Саме цей досвід допоміг йому успішно розвивати музичні проєкти в майбутньому.

Де похований Євген Огір?

Після прощання в Києві Євгена Огіра поховали на Берковецькому кладовищі. Його могила залишається місцем, куди приходять близькі та шанувальники, щоб вшанувати пам’ять продюсера.