Євген Кот: біографія та цікаві факти про хореографа

Євген Кот — український хореограф, танцівник, режисер-постановник і телевізійний суддя, який став відомим завдяки участі та перемогам у популярних танцювальних шоу. Він народився у Херсоні та почав професійно займатися танцями у підлітковому віці, хоча спочатку не планував пов’язувати з ними своє життя. Широку популярність Коту принесла участь у проєкті «Танцюють всі!», де він згодом став переможцем «Битви сезонів» разом із Маріям Туркменбаєвою. У 2019 році він виграв «Танці з зірками» у парі з акторкою Ксенією Мішиною. Крім виступів на сцені, Кот працював над постановками для телевізійних шоу, був суддею «Україна має талант», викладав хореографію та розвивав власні творчі проєкти.

Біографія

Євген Кот народився 20 травня 1988 року в Херсоні. За його власними розповідями, у дитинстві він займався футболом і карате, а мати хотіла віддати сина до хореографічної студії. Спочатку хлопець відмовлявся від танців, однак у 13 років вступив до мистецького ліцею, після чого хореографія поступово стала його основною професією. Про цей період Кот розповідав в інтерв’ю, наголошуючи, що спочатку не сприймав танці як майбутню кар’єру.

У 2003 році Кот переїхав до Києва та вступив до Київського естрадно-циркового коледжу. Навчався там до 2007 року. Під час навчання опановував хореографію, акробатику та сценічну майстерність. Його педагогом була Тетяна Денисова. Уже з другого курсу Євген почав працювати в балеті JB, а згодом брав участь у гастролях та інших професійних постановках.

Першим великим телевізійним етапом у кар’єрі Кота стала участь у першому сезоні «Танцюють всі!» у 2008 році. Він увійшов до топ-20 учасників проєкту, після чого почав активно працювати не лише як танцівник, а й як постановник. Надалі Кот долучився до створення номерів для телевізійних проєктів, зокрема «Х-фактора» та «Україна має талант».

У 2011 році Кот виступав у 3D-шоу «Барон Мюнхгаузен», а пізніше — у постановці «Вартові мрій». Його діяльність поступово вийшла за межі виконання танцювальних номерів: він працював режисером-постановником і креативним продюсером телевізійних та сценічних проєктів. У Київському університеті культури Кота також представляли як випускника закладу та викладача хореографічного мистецтва.

Новий важливий етап настав у 2012 році, коли Євген Кот разом із Маріям Туркменбаєвою переміг у проєкті «Танцюють всі! Повернення героїв», відомому також як «Битва сезонів». Фінал відбувся 25 травня, а переможці отримали головний приз проєкту. Після цього Кот продовжив працювати на телебаченні та як хореограф-постановник.

У 2017 році Кот уперше вийшов на паркет «Танців з зірками» у парі з Надією Дорофєєвою. Вони дійшли до суперфіналу та посіли друге місце. У 2018 році його партнеркою була Мішель Андраде, а в 2019-му він виступав із Ксенією Мішиною. Саме третя спроба стала переможною: Кот і Мішина виграли сезон «Танців з зірками» 24 листопада 2019 року.

У 2021 році Євген Кот став одним із суддів оновленого сезону «Україна має талант». Разом із ним у суддівському складі працювали Сергій Притула та Ксенія Мішина. До цього Кот багато років створював постановки для шоу, тому перехід із ролі хореографа за лаштунками до суддівського крісла став логічним продовженням його телевізійної кар’єри.

Окремим напрямом стала авторська сценічна робота. У 2023 році Кот вирушив у тур із танцювальним шоу «Танцюй зі мною, Україно». У постановці брала участь його дружина Наталія Татарінцева. Благодійний тур підтримував проєкт Safe&Smart фонду Сергія Притули, спрямований на відновлення та облаштування укриттів у школах на деокупованих територіях.

У 2026 році Кот почав розвиватися також як співак. Він презентував дебютну композицію «11:11». Прем’єра викликала неоднозначні реакції в соцмережах, однак артист заявив, що не планує відмовлятися від музичного напрямку через критику.

Цікаві факти

Євген Кот одружений із гімнасткою та спортсменкою Наталією Татарінцевою. Пара познайомилася під час роботи над проєктом «Україна має талант»: Татарінцева була учасницею, а Кот працював режисером-постановником. 18 січня 2019 року вони одружилися. 10 липня 2024 року в подружжя народилася донька Лелея.

У вересні 2026 року Кот показав доньку в лікарні та повідомив, що дівчинка захворіла. Подробиць щодо діагнозу він не розголошував, але пов’язував погіршення її самопочуття з тривалим перебуванням родини в укритті під час повітряних тривог і обстрілів Києва.

До нинішнього шлюбу Кот мав тривалі стосунки з танцівницею Маріям Туркменбаєвою. Вони познайомилися завдяки «Танцюють всі!» та разом перемогли у «Битві сезонів». Їхні романтичні стосунки завершилися, однак професійна співпраця тривала й після розриву.

У 2023 році в інтерв’ю Славі Дьоміну Кот відкрито розповідав про складний період у житті, психологічний стан і роботу з психотерапевтом. У 2026 році УНН повідомляв, що хореограф також говорив про панічні атаки та проблеми з алкоголем, які, за його словами, загострилися напередодні участі в «Танцях з зірками».

Кот неодноразово розповідав, що професійний шлях почався всупереч його дитячим планам. У дитинстві він займався футболом і карате, тоді як саме мати наполягала на тому, щоб син спробував танці. Пізніше хореограф називав рішення почати займатися танцями одним із ключових поворотів у житті.

Євген Кот також працював із благодійними та соціальними ініціативами. У 2025 році він долучився до проєкту 1+1 Media «Здійсни мрію», у межах якого зустрівся з 12-річною Вікторією Петрушенко — підопічною фонду «Діти Героїв». Батько дівчинки загинув у березні 2024 року на Донеччині.

Відповіді на питання про Євгена Кота

Скільки років Євгену Коту?

Євген Кот народився 20 травня 1988 року. Станом на вересень 2026 року йому 38 років. Місце народження хореографа — Херсон.

Хто дружина Євгена Кота?

Дружина Євгена Кота — Наталія Татарінцева, спортсменка та гімнастка, відома також виступами в пол-денсі. Вони познайомилися під час роботи над «Україна має талант». Подружжя одружилося 18 січня 2019 року.

Скільки дітей у Євгена Кота?

У Євгена Кота та Наталії Татарінцевої є донька Лелея. Вона народилася 10 липня 2024 року. У вересні 2026 року Кот повідомив, що дворічна донька захворіла та разом із батьками звернулася до лікарів.

Чим відомий Євген Кот?

Кот відомий передусім як хореограф і танцівник, учасник та переможець «Танцюють всі!» і «Танців з зірками». У 2019 році він переміг у «Танцях з зірками» разом із Ксенією Мішиною. Також він працював постановником телевізійних шоу та був суддею «Україна має талант».

Коли Євген Кот почав кар’єру співака?

У 2026 році Євген Кот презентував свою першу пісню «11:11». Прем’єра стала новим напрямом у його кар’єрі, яка до цього була переважно пов’язана з танцями, хореографією та телебаченням. Після критичних коментарів щодо вокалу артист заявив, що не має наміру відмовлятися від музики.